信紘科訂單持續創新高 半導體展秀「跨國廠務工程整合」硬實力

信紘科（6667）今日於SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展盛大參展，信紘科以「高科技廠務工程整合夥伴」為主軸，呈現旗下廠務供應系統、綠色循環經濟及營建機電三大業務領域的完整布局。

信紘科指出，受惠全球半導體與泛半導體產業建廠需求暢旺，公司目前在手訂單持續創新高、達新台幣230億元，整體專案能見度已達2028年，且合約負債維持在8.98億元（2026年上半年）的高檔，為中長期營運奠定強勁支撐。

面對全球半導體供應鏈區域化重組與多角化發展趨勢，信紘科展現優異的「雙軌客戶分散戰略」。信紘科表示，公司長期深耕國內先進製程晶圓代工龍頭與記憶體大廠，建立了極高標準的廠務系統與二次配工程交付能力，能通過國內晶圓代工龍頭極致嚴苛的建廠與驗收標準，凸顯公司的技術與工安品質已達國際最高規格。

信紘科持續拉高公司包括研發、工程技術、工安品質等競爭力，不僅鞏固台灣市場一定的市佔率地位，更滲透至美系記憶體巨擘、日歐半導體廠及東南亞等相關高科技產業之擴廠鏈。目前信紘科已正式於美國、日本、泰國等海外地成立據點、在地營運團隊、在地供應鏈建置等，隨美國、日本等大案的施作工程陸續於今年第四季起啟動，將有助於挹注公司來自海外市場的營收比重自目前的1成進一步拉高，業績的絕對金額展現大幅成長的態勢。隨著海外營收占比顯著提升，信紘科展現出跟隨全球半導體巨頭移動的跨國交付實力，優化整體營收結構並提升營運韌性。

展望未來，信紘科經營團隊對中長期營運充滿信心。信紘科自 2020 年至 2025 年之營收年複合成長率（CAGR）高達 37％，2025年、2026年上半年稅後EPS分別為13.77元、7.7元，現金配息率已連續9年保持在75％以上的高水準。信紘科未來將持續秉持「誠信、永續、價值」的經營理念，以穩健的合約負債與充沛的在手訂單為後盾，深化國內外半導體、高科技產業等客戶的長期合作夥伴關係，致力成為全球高科技廠務工程與綠色建廠的首選品牌，並以期維持高配息政策，將營運成果與股東們共享。