聯光通獲選中堅潛力企業成長十強 後續儲能、光纖業務續衝

台灣董事學院最新公布國內唯一以外資視角評選的「台灣企業100強」、「金融10強」、「中堅潛力企業」、「資本市場新星Top10」榜單。光通訊廠聯光通（4903）首次入榜居中堅潛力企業「成長10強」，成為唯一入榜的光通訊暨智慧電網廠。聯光通董事長林郁昌出席領獎，他指出台鋼集團入主4年，秉持多做少說的營運策略，這次獲獎是非常大的肯定。

其中，表後儲能業務最受關注，今年6月領先業界，協助慶欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵、高雄春雨建置儲能，合計儲電量30MWh，拿下「國產電芯」第一批補助總額達2億元，有望挹注下半年業績有明顯成長機會。

至於光纖本業，林郁昌表示，AI崛起讓全球光纖絲產能長期集中在中國大陸和日本的稀缺性問題浮現，聯光通瞄準AI資料中心商機，積極讓傳統光纖合成轉向發展特殊型光纖，並切入FAU、MPO等技術，目標在年底前建置新廠，對接800G至1.6T高速光模組需求。

林郁昌期許，聯光通不只要當光纖國產化的領頭羊，隨著各大事業站穩腳步，更有餘力投入社會企業責任。聯光通秉持取之社會、用之社會的理念，號召員工淨灘，支持在地小農，聯手台鋼集團支持球隊，去年也響應櫃買中心號召1919食物銀行計畫，透過實際行動幫助經濟弱勢及陷入急難家庭。