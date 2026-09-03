默克半導體組織大改造高階人才向台灣靠攏 賀天銘：研發投資只會更多

AI加速半導體技術迭代，全球材料大廠默克同步啟動電子科技事業體組織調整。默克電子科技事業體總裁賀天銘今日出席SEMICON Taiwan受訪表示，默克此次改革核心就是「更靠近客戶、更快做決策」。他強調，過去公司部分人才配置較集中歐洲與美國，如今正將更多高階人才與職務移往亞洲，其中薄膜科技事業執行副總裁韓冰即將從美國加州搬到台灣；台灣默克集團董事長李俊隆則新增全球策略客戶管理及業務卓越營運資深副總裁職務，進一步凸顯台灣在默克全球半導體布局的重要性。

賀天銘表示，接任後推動組織改革有三大原則，首先是「以客戶為中心」。真正能投入全球最先進半導體製造的企業並不多，材料供應商不能只是等待客戶提出規格，而必須更貼近客戶，共同解決下一代製程問題，因此如何與這些領先企業建立更緊密合作，是組織調整首要目標。

第二是「速度」。賀天銘指出，半導體並非任何單一國家的產業，而是高度全球化的供應鏈，尤其AI正大幅壓縮產品開發週期，默克不僅必須快速回應客戶需求，更要迅速將需求轉化為實際解決方案。

這也帶動默克重新配置全球人才。賀天銘坦言，過去組織資源相對「偏重西方」，主要集中歐洲、美國，目前已陸續將更多職位與人才移向亞洲。韓冰即將由加州移居台灣，就是具體案例。他強調，若讓能夠做重大決策的人直接靠近客戶、甚至能說客戶的語言，對提升合作效率相當有幫助。

第三則是強化「合作」。默克擁有薄膜、特殊氣體、圖案化、量測與檢測等不同技術，面對AI與先進製程日益複雜，必須打破各事業單位間的界線。因此內部也同步減少管理層級。賀天銘直言，每增加一層管理，就會增加更多介面及內部會議，「我們不要更多內部會議」，而是希望把時間投入與客戶共同創造價值。

李俊隆的新職務同樣反映這項思維。除台灣默克集團董事長外，他自7月1日起增加全球策略客戶管理及業務卓越營運資深副總裁頭銜，負責大型策略客戶的跨事業單位整合。

李俊隆表示，大型半導體客戶與默克往往不是單一事業往來，而是同時跨越薄膜、特殊氣體、圖案化、量測與檢測等不同BU，「所以我們要做橫向的整合，我的責任就是做橫向整合。」他並說明，策略客戶並非依晶圓廠、封測廠等產業類別劃分，而是「以公司為主體」，針對與默克具有較廣泛跨BU合作的大型客戶提供一致的服務與合作窗口。

技術組織也同步調整，默克將原薄膜事業主管Suresh升任技術長（CTO），加強與客戶技術開發團隊、設備OEM及產業Roadmap的連結。

賀天銘強調，組織精簡絕非減少創新，反而要將更多資源投入研發。他明確表示，默克未來會更加聚焦創新，「包括台灣在內，你們應該預期我們會投資更多」。隨高階主管、技術人才與全球策略客戶管理職能進一步向台灣靠攏，台灣在默克全球先進半導體布局中的角色也持續升高。