快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體展 中探針秀MEMS探針、清針紙研發能量

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中探針總經領馮明欽表示，與半導體廠共同研發清針紙。圖／中探針提供
中探針總經領馮明欽表示，與半導體廠共同研發清針紙。圖／中探針提供

中探針（6217）在半導體展秀出研發能量，總經理馮明欽表示，與半導體大廠共同研發微機電探針（MEMS）、清針紙（clean sheet），均依進度進行，預期明年將有實質貢獻。至於AI伺服器產品已通過相關認證，公司會比總體機櫃出貨提早三個月，正等待客戶放量，不缺席下世代機型。

馮明欽表示，中探針持續深化半導體布局，已與半導體大廠共同研發清針紙。清針紙用於晶圓測試與最終成品測試時，清除探針的錫渣、氧化物，降低接觸不良與測試錯誤，難度在於既要有效清潔、又不破壞探針的特殊材料。目前半導體大廠多為進口，中探針不但助於協助耗材在地化的趨勢推展，更可以節省清潔時間，增加半導體廠的產出效率。

公司也正在研發用於半導體晶圓測試的微機電探針，透過半導體微影製程製造，具備高密度、高精度、極佳一致性等優勢，應對GPU、CPU、CoWoS等高階封裝測試的主流技術，終端用途是AI晶片。

中探針前7月營收26.9億元，年增36%，穩健成長，下半年營運則視目前仍占營收大宗的消費性產品買氣，全年維持雙位數成長目標不變。展望明年因新產品導入，營運能見度相對較高。

馮明欽強調，公司積極切入AI與半導體領域，不但方向明確，而且具體成果將逐步顯現。上半年每股虧損0.19元，主要是提列鎂合金機構件廠損失，但半導體部門獲利佳，呈現穩定成長。至於連接器業務方面，已切入無人機、AI眼鏡市場，有助於產品組合優化。

伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中探針：明年成長幅度遠高今年 半導體相關產品占比拚逾四成

SEMICON／景美展出三大核心產品線 搶攻AI與HPC晶片測試商機

SEMICON／東台打造半導體一站式精密製造平台 展現跨領域企圖心

廣運集團半導體業務報佳音 盛新攻入歐洲設備供應鏈

相關新聞

AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

AI快速發展，正在改變稅務人才的工作方式。過去稅務工作常被認為高度依賴法規研究、文件整理及申報作業，但隨著生成式AI與自動化工具普及，大量重複性工作逐步交由AI協助，稅務人才的角色也開始轉向分析判斷、商業策略及客戶諮詢等高附加價值工作。

大立光今年5度購地 科技產業擴產潮延伸至光學、光通訊與精密製造

SEMICON Taiwan昨在台北南港展覽館登場，科技大廠齊聚台灣，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為，表面上談的是晶片與設備，背後牽動的卻是一場更大規模的產能、電力與土地競爭。他以旗下城市重劃趨勢智庫分析指出，企業需要的已不再只是傳統工業用地，而是能夠承載研發、試產、先進封裝、測試驗證、伺服器組裝及資料中心的複合型產業空間。

研調機構預估iPhone 18 Pro漲價10~20% AI與定價成換機關鍵

根據研調機構TrendForce最新手機產業研究指出，蘋果（Apple）自2026年起調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。秋季由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold（暫名）領銜登場；iPhone 18基本款與其他延伸機種，預計延後至2027年第1季推出。

宏達電插旗歐美 AI眼鏡市場、第4季營運看旺

繼台灣、日本市場後，宏達電（2498）3日正式宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並且即日起揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。

AI代理將在毫秒內下單付款 緯穎董事長：金融體系準備好了嗎？

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會3日在台北登場，緯穎（6669）科技董事長暨策略長洪麗寗表示，AI正快速改變全球供應鏈，數據、生產與貨物流動速度不斷加快，資金卻未能同步跟上。未來當AI代理開始彼此交易，金融科技必須進一步融入供應鏈，成為AI經濟不可或缺的基礎設施。

AI晶片散熱技術落地 工研院攜手一詮精密成立國內首家AI散熱設計新創

工研院今（3）日在「2026 SEMICON TAIWAN」宣布，攜手一詮精密成立國內首家人工智慧（AI）晶片散熱設計新創公司「惠智先進」，並舉行技術移轉暨合作簽約儀式，由工研院電子與光電系統研究所所長張世杰、惠智先進董事長周萬順代表簽約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。