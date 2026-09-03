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半導體展 中探針秀MEMS探針、清針紙研發能量
中探針（6217）在半導體展秀出研發能量，總經理馮明欽表示，與半導體大廠共同研發微機電探針（MEMS）、清針紙（clean sheet），均依進度進行，預期明年將有實質貢獻。至於AI伺服器產品已通過相關認證，公司會比總體機櫃出貨提早三個月，正等待客戶放量，不缺席下世代機型。
馮明欽表示，中探針持續深化半導體布局，已與半導體大廠共同研發清針紙。清針紙用於晶圓測試與最終成品測試時，清除探針的錫渣、氧化物，降低接觸不良與測試錯誤，難度在於既要有效清潔、又不破壞探針的特殊材料。目前半導體大廠多為進口，中探針不但助於協助耗材在地化的趨勢推展，更可以節省清潔時間，增加半導體廠的產出效率。
公司也正在研發用於半導體晶圓測試的微機電探針，透過半導體微影製程製造，具備高密度、高精度、極佳一致性等優勢，應對GPU、CPU、CoWoS等高階封裝測試的主流技術，終端用途是AI晶片。
中探針前7月營收26.9億元，年增36%，穩健成長，下半年營運則視目前仍占營收大宗的消費性產品買氣，全年維持雙位數成長目標不變。展望明年因新產品導入，營運能見度相對較高。
馮明欽強調，公司積極切入AI與半導體領域，不但方向明確，而且具體成果將逐步顯現。上半年每股虧損0.19元，主要是提列鎂合金機構件廠損失，但半導體部門獲利佳，呈現穩定成長。至於連接器業務方面，已切入無人機、AI眼鏡市場，有助於產品組合優化。
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