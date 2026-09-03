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光寶宣布策略投資液冷技術公司 DCX整合電源管理、散熱關鍵技術

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科（2301）3日宣布策略投資波蘭液冷散熱解決方案公司 DCX POLSKA Sp. z o.o.。光寶表示，DCX Liquid Cooling Systems 專注於AI 與高效能運算（HPC）資料中心先進液冷系統開發，擁有完整產品組合及深厚技術基礎。交易完成後，光寶將持有 DCX Liquid Cooling Systems 約 25% 股權，交易總金額約1.76億美元。

DCX Liquid Cooling Systems於高容量櫃列式冷卻液分配單元（in-row CDU）、資料中心設施級冷卻液分配單元（CDU）、冷板及浸沒式冷卻系統具備深厚技術基礎，結合光寶在AI伺服器電源、機櫃級供電及800 VDC架構等電源管理技術優勢，雙方將共同打造整合式電源與散熱管理解決方案，掌握快速發展的 AI 基礎設施及次世代高密度運算市場需求所帶來的成長機會。

光寶科技董事長宋明峰表示，AI已成為推動全球產業轉型的重要驅動力，資料中心基礎設施更是賦能AI發展的關鍵根基。光寶持續聚焦具長期成長潛力的關鍵技術，此一策略投資進一步深化光寶於AI資料中心價值鏈的布局。未來雙方將攜手推動創新技術發展，共同掌握全球AI市場快速成長所帶來的新契機。光寶也將持續攜手具關鍵技術優勢與高度協同綜效的全球夥伴，強化跨領域技術整合能力，透過策略投資與深度合作並行，共同打造更完整的 AI 基礎設施生態系，串聯資料中心關鍵技術節點，持續擴大系統級解決方案布局，為未來運算架構演進奠定長期競爭優勢。

DCX Liquid Cooling Systems 成立於2019 年，總部位於波蘭華沙，長期深耕直接晶片液冷（Direct-to-Chip）及浸沒式液冷技術，為液冷散熱領域的重要創新者，並具備資料中心設施級液冷基礎設施設計與整合能力。擁有完整產品組合，涵蓋企業機櫃級冷卻液分配單元（600kW–2.6MW）、超大規模資料中心設施級冷卻液分配單元（最高16MW），並提供冷板、機櫃歧管及模組化資料中心系統等解決方案。

透過本次策略合作，雙方將深化產品開發、工程創新、製造擴展、市場拓展等面向，共同開發整合式電源與液冷平台解決方案，以滿足全球超大規模資料中心客戶持續提升的運算效能與能源效率需求。

光寶科 光寶 電源管理

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