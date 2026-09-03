TrendForce預估 iPhone 18系列漲幅將落在10-20%

市調機構TrendForce3日預估，記憶體價格自2025下半年起進入超級上行周期，對新機成本衝擊劇烈。以iPhone Pro 256GB機型為例，2026年第3季的記憶體成本較去年同期增加近400%，儘管Apple積極展開對其他零組件的議價，但仍難有效平抑整體BOM cost壓力。

面對居高不下的成本壓力，Apple上調終端售價已勢在必行。不過，考量全球總體經濟疲軟、消費性支出趨於保守，加上逆勢擴大既有版圖的戰略考量，TrendForce研判Apple此次將採取較溫和的調價機制，預估新機漲幅將控制在10-20%之間，透過適度讓利以維繫市場份額。

至於備受矚目的首款折疊手機Fold系列，不僅挾帶折痕優化的技術突破，更兼具首代產品的定價指標意義，預估起始售價將落在2,099至2,299美元之間，頂規配置更不排除突破3,000美元大關。

TrendForce分析，在硬體成本居高不下的環境下，未來Apple Intelligence 雲端服務與軟體訂閱將加速挹注獲利，這也將成為Apple維繫整體獲利結構的關鍵戰略。

TrendForce指出，Apple自2026年起將調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。今年秋季將由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold (暫名)領銜登場；至於iPhone 18基本款與其他延伸機種，則預計延後至2027年第1季才與市場見面。

作為本次發表會最大亮點的iPhone 18 Fold，有望憑藉Apple強大的品牌號召力帶動銷售。不過，由於該手機今年的出貨時間預估較晚，加上初期產出與備貨有限，對於拉抬整體折疊手機在智慧手機市場滲透率的效果無法立竿見影，預估2026年全球折疊手機的占比仍將維持在2%左右。