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聯光通首入榜「中堅潛力企業」 下半年著重2大營運亮點
聯光通首次入榜以外資視角評選的中堅潛力企業「成長10強」，成為唯一入榜的光通訊暨智慧電網廠。聯光通董事長林郁昌出席領獎，他指出台鋼集團入主4年，秉持多做少說的營運策略，這次獲獎是非常大的肯定。
林郁昌藏不住喜悅說：「聯光通已經從早年的光纖事業，逐步往儲能和工程發展。」其中，表後儲能業務最受關注，今年6月領先業界，協助慶欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵、高雄春雨建置儲能，合計儲電量30MWh，拿下「國產電芯」第一批補助總額達2億元，有望挹注下半年業績有明顯成長機會。
至於光纖本業，林郁昌表示，AI崛起讓全球光纖絲產能長期集中在中國大陸和日本的稀缺性問題浮現，聯光通瞄準AI資料中心商機，積極讓傳統光纖合成轉向發展特殊型光纖，並切入FAU（光纖陣列單元）、MPO（多芯光纖推入式連接器）等技術，目標在年底前建置新廠，對接800G至1.6T高速光模組需求。
林郁昌表示，聯光通成立40年，可惜長年命運坎坷，過去空有技術和人才，卻無法繳出相對應的成績單，隨著台鋼集團入主並挹注資金，重用專業經理人，發揮台鋼集團傳統苦幹實幹精神，徹底貫徹集團「認真、專業、守紀律」要求，促成聯光通從「壞學生」變成「好學生」，去年睽違10年首次配發現金股利0.3元，今年前7月累計合併營收超過9億元，較去年同期成長22.8％。
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