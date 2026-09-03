記憶體漲價壓抑PC出貨 宏碁：預留零件升級空間因應

電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，受記憶體漲價影響，下半年個人電腦（PC）出貨量可能受到壓抑，但因產品單價提高，宏碁仍力拚整體營收成長；同時調整產品設計理念，預留記憶體和主機板等零件升級空間，藉此延長PC產品生命週期。

陳俊聖出席宏碁在德國柏林舉辦的next@acer全球發表會接受媒體採訪，談及下半年到明年的PC市況與展望。他表示，出貨量一定會受到記憶體漲價影響，若參考研調機構IDC的報告，今年全年PC市場出貨量預估會下滑，考量上半年市況持平，下半年出貨量確實可能下滑，但因為單價提高，他仍希望宏碁整體營收能夠有所成長。

媒體詢問，面對產業挑戰，宏碁如何維持優於市場平均的表現。陳俊聖指出，宏碁的策略非常明確，就是不斷與市場溝通，持續推出讓人驚艷的產品，例如此次在柏林發表重量僅799公克且具備人工智慧（AI）效能的輕薄筆電，以及迷你電腦、工作站等級桌上型電腦等產品線。

陳俊聖進一步分析，AI運算正從過往在雲端進行模型訓練，逐步過渡到「混合式」運算架構。在應用落地的轉移過程中，勢必會往地端推進，宏碁從地端的伺服器、工作站、PC到物聯網都已全面布局。

針對零組件成本上揚，陳俊聖坦言，「記憶體是真的蠻貴」，這也促使宏碁調整產品設計理念，轉為預留升級空間，使用者可以等記憶體變得更便宜再升級，甚至未來連主機板都能更換，藉此延長整台PC的生命週期。

在營運體質方面，陳俊聖對宏碁轉型成果相當滿意。他透露，目前宏碁非PC事業營收占比已超過3成，且獲利貢獻更大。宏碁旗下子公司「老虎隊」正按部就班發展，從初期的孵化啟動、擴大放量、走向IPO（初次公開發行），到上市後評估外部併購，都不斷在往前進展。

宏碁邁入50週年，陳俊聖回顧宏碁歷經數次轉型，已經從原來的PC電腦公司，轉型為電腦資訊科技公司及生活品牌公司。像是這次在柏林發表會打頭陣、宏碁集團旗下擁有百年歷史的家電品牌Packard Bell，宏碁融入歐洲在地設計師創意推出黑膠唱盤機、手機及配件等，讓科技更貼近日常生活。