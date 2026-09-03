光寶科加強散熱布局 砸56億取得波蘭DCX約25%股權

光寶科加強散熱布局，今天宣布投下1.76億美元（約新台幣56億元），策略投資波蘭液冷散熱解決方案公司DCX LiquidCooling Systems，預計取得約25%股權。

光寶科說明，DCX總部位在波蘭華沙，為專注於AI及高效能運算資料中心液冷散熱解決方案的廠商，設計並製造涵蓋主機代管、企業及超大規模資料中心的全系列高效能液冷系統，包括從入門級至最高16MW機櫃級的液冷分配單元（FDU），並提供水冷板、分歧管及模組化浸沒式液冷系統等產品。DCX的產品已於全球前十大AI資料中心營運商中，完成其中3家部署。

光寶科表示，光寶科在AI伺服器電源、機櫃級供電及800 VDC架構等電源管理技術優勢，此次策略投資DCX，希望結合DCX在高容量櫃列式冷卻液分配單元（in-row CDU）、資料中心設施級冷卻液分配單元（Facility CDU）、冷板及浸沒式冷卻系統具備深厚技術基礎，雙方共同打造整合式的電源與散熱管理解決方案，掌握快速發展的AI基礎設施成長機會。

光寶科指出，此次與DCX策略合作，雙方將深化產品開發、工程創新、製造擴展、市場拓展等面向，共同開發整合式電源與液冷平台解決方案，以滿足全球超大規模資料中心客戶持續提升的運算效能與能源效率需求。

光寶科董事長宋明峰表示，AI已成為推動全球產業轉型的重要驅動力，資料中心基礎設施更是賦能AI發展的關鍵根基，未來光寶科將持續攜手具關鍵技術優勢與高度協同綜效的全球夥伴，強化跨領域技術整合能力，透過策略投資與深度合作並行，共同打造更完整的AI基礎設施生態系，擴大系統級解決方案布局。

DCX技術長沙德科夫斯基（Maciek Szadkowski）表示，光寶科擁有電力電子領域深厚的專業實力、全球化製造規模，以及長期與超大型雲端服務供應商建立的合作關係，是DCX選擇光寶科做為關鍵策略合作夥伴的原因。未來希望結合雙方優勢，共同打造新一代資料中心基礎設施的完整解決方案。