AI代理將在毫秒內下單付款 緯穎董事長：金融體系準備好了嗎？

FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會3日在台北登場，緯穎（6669）科技董事長暨策略長洪麗寗表示，AI正快速改變全球供應鏈，數據、生產與貨物流動速度不斷加快，資金卻未能同步跟上。未來當AI代理開始彼此交易，金融科技必須進一步融入供應鏈，成為AI經濟不可或缺的基礎設施。

洪麗寗指出，AI不只顛覆運算方式，也深刻改變產品設計、製造及全球供應鏈營運。數據能以毫秒級速度流動，市場需求可能一夜翻轉，生產排程也可即時調整，實體產品跨境移動的速度更是前所未有。

然而，企業雖然已能近乎即時掌握原物料、生產進度及物流狀況，資金、信用與信任仍無法以相同速度流轉。以全球AI基礎設施供應鏈為例，企業營運橫跨不同國家、幣別、銀行體系及監管架構，跨境資金移動仍是供應鏈中跟不上速度的關鍵環節。

她認為，金融科技接下來有三大核心任務，首先是「速度」，實現更快速、無摩擦的跨境結算；其次是「透明度」，讓企業即時掌握營運資金及供應鏈融資全貌；第三是「信任」，建立能夠串聯跨國企業、金融機構與全球市場的數位基礎設施。

洪麗寗表示，AI、區塊鏈及穩定幣都將扮演重要角色，但這些技術並非終點，而是支撐未來供應鏈的底層基礎設施。

她進一步提出，「當AI代理開始互相交易，可能自動預測零件需求、下達訂單、確認產能、調度物流、啟動供應鏈融資，並在數毫秒內完成付款，但問題是，我們的金融體系與底層架構準備好了嗎？」

洪麗寗強調，金融科技不能只「串聯」全球供應鏈，而必須進一步「融入」其中。AI經濟無法單靠科技硬體業者打造，也不能由金融機構獨立完成，必須建立在製造、科技與金融深度融合之上。亞洲已建構支撐全球AI發展的大部分基礎設施，下一步就是打造與之匹配的金融基礎設施。