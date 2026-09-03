研調機構預估iPhone 18 Pro漲價10~20% AI與定價成換機關鍵

根據研調機構TrendForce最新手機產業研究指出，蘋果（Apple）自2026年起調整產品發表節奏，拆分為秋季與春季兩波。秋季由旗艦款iPhone 18 Pro、Pro Max 以及最受矚目的首款折疊機iPhone 18 Fold（暫名）領銜登場；iPhone 18基本款與其他延伸機種，預計延後至2027年第1季推出。

發表會最大亮點的iPhone 18 Fold，有望憑藉蘋果強大的品牌號召力帶動銷售。但該款手機今年的出貨時間預估較晚，加上初期產出與備貨有限，對於拉抬整體折疊手機在智慧手機市場滲透率的效果無法立竿見影，預估2026年全球折疊手機的占比仍將維持在2%左右。

TrendForce表示，蘋果即將發表的秋季三款新機，在處理器、散熱架構、光學系統上均有優化，但整體而言較缺乏令人驚豔的顛覆性升級。核心規格調整處包括導入台積電2nm製程的A20 Pro處理器，晶片散熱技術升級：記憶體封裝架構由InFO轉為WMCM升級晶片散熱技術，螢幕面板升級至LTPO+規格維持流暢高刷新率且降低耗電，Pro系列主鏡頭首次配備機械式可變光圈，以及電池容量與續航提升。

值得注意的是，iPhone 18 Fold為了在纖薄設計與實用性間取得平衡，首款折疊機在硬體上做了務實取捨；其中鏡頭配置為雙鏡頭，並改採傳統電容式指紋辨識。

因記憶體價格自2025下半年起進入超級上行周期，對新機成本衝擊劇烈。以Pro 256GB機型為例，2026年第3季的記憶體成本較去年同期增加近400%，面對居高不下的成本壓力，蘋果上調終端售價已勢在必行。

考量全球總體經濟疲軟、消費性支出趨於保守，加上逆勢擴大既有版圖的戰略考量，TrendForce研判蘋果此次將採取較溫和的調價機制，預估新機漲幅將控制在10-20%之間，透過適度讓利以維繫市場份額。至於備受矚目的首款折疊手機Fold系列，不僅挾帶折痕優化的技術突破，更兼具首代產品的定價指標意義，預估起始售價將落在2,099至2,299美元之間，頂規配置不排除突破3,000美元大關。

TrendForce分析，在硬體成本居高不下的環境下，未來 Apple Intelligence雲端服務與軟體訂閱將加速挹注獲利，將成為Apple維繫整體獲利結構的關鍵戰略。