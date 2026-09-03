快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國產首款後量子安全晶片亮相 支援3項NIST標準正式上市

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應量子運算快速發展帶來的密碼資安威脅，國內後量子資安布局再下一城。數位發展部數位產業署指導工業技術研究院攜手匯智安全科技，歷經兩年設計、開發及驗證，完成國內首款支援三項美國國家標準暨技術研究院（NIST）後量子密碼（PQC）標準的通用型後量子安全晶片，3日在SEMICON Taiwan 2026舉行發表會並宣布正式上市，預計加速國產後量子資安設備及應用落地。

數位發展部次長楊佳玲表示，面對量子運算可能帶來的密碼安全威脅，數產署積極布局後量子資安，從國產安全晶片、資安產品研發，進一步擴展至關鍵基礎設施場域應用，並透過成立「後量子資安產業聯盟」、發布《後量子密碼遷移指引》，以及推動「後量子資安解決方案研發驗證補助計畫」，持續推動國內後量子密碼遷移及產業發展。

楊佳玲指出，未來將持續深化國內資通訊及資安業者合作，強化自主供應鏈，提升台灣整體產業資安韌性及國際競爭力。

此次發表的後量子安全晶片，由工研院將自主研發的後量子密碼公版矽智財（IP）技術移轉予匯智安全科技，再由匯智安全完成安全晶片整合設計及量產。晶片支援NIST發布的FIPS 203、FIPS 204及FIPS 205三項國際後量子密碼標準，可望作為國內資安設備業者進行後量子密碼遷移的重要基礎。

業者指出，隨著量子電腦持續發展，現行部分公開金鑰密碼系統未來可能面臨量子運算破解風險，全球資安產業也加速推動後量子密碼遷移。此次國產晶片可應用於硬體安全模組（HSM）、網通設備、安控、工業控制及物聯網等領域，有助降低後量子資安產品的開發及整合門檻。

數產署表示，透過國產後量子安全晶片的推出，可望進一步加速國內後量子資安設備與解決方案導入，擴大後量子密碼遷移覆蓋範圍，同時協助台灣業者掌握全球後量子資安市場商機。

此次發表會也邀集IC設計及半導體、ICT設備、安控、資安、憑證服務、創投及公協會等業者參與，串聯晶片設計、製造、設備及應用端產業鏈。數產署表示，透過上下游業者共同推動國產後量子安全晶片導入多元設備與應用，可望進一步完善台灣後量子資安供應鏈，帶動相關產業發展。

晶片 數位發展部 密碼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON／AI帶動半導體擴產潮 卓揆：台灣備妥土地、能源和人才迎投資

蔡司加碼台灣 新半導體創新中心規模倍增、設備研發在地化

半導體展登場 吳志中：台灣以科技實力連結世界

汎銓矽光子成果轉化加速 MSS HG年底亮相、四大商業模式成形

相關新聞

AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

AI快速發展，正在改變稅務人才的工作方式。過去稅務工作常被認為高度依賴法規研究、文件整理及申報作業，但隨著生成式AI與自動化工具普及，大量重複性工作逐步交由AI協助，稅務人才的角色也開始轉向分析判斷、商業策略及客戶諮詢等高附加價值工作。

大立光今年5度購地 科技產業擴產潮延伸至光學、光通訊與精密製造

SEMICON Taiwan昨在台北南港展覽館登場，科技大廠齊聚台灣，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為，表面上談的是晶片與設備，背後牽動的卻是一場更大規模的產能、電力與土地競爭。他以旗下城市重劃趨勢智庫分析指出，企業需要的已不再只是傳統工業用地，而是能夠承載研發、試產、先進封裝、測試驗證、伺服器組裝及資料中心的複合型產業空間。

AI晶片散熱技術落地 工研院攜手一詮精密成立國內首家AI散熱設計新創

工研院今（3）日在「2026 SEMICON TAIWAN」宣布，攜手一詮精密成立國內首家人工智慧（AI）晶片散熱設計新創公司「惠智先進」，並舉行技術移轉暨合作簽約儀式，由工研院電子與光電系統研究所所長張世杰、惠智先進董事長周萬順代表簽約。

汎銓矽光子成果轉化加速 MSS HG年底亮相、四大商業模式成形

AI晶片研發分析平台汎銓科技（6830）矽光子成果轉化加速及海外布局發酵，推升8月營收達到2.54億元， 續創單月歷史新高 年增31.95％。公司在正式藉由SEMICON Taiwan開展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。

帆宣攜手 Mennens 服務 ASML 慶20周年 深化半導體無塵室吊裝解決方案

帆宣（6196）系統科技與與荷蘭專業無塵室吊裝設備廠商 Mennens Cleanroom Cranes 攜手合作邁入20周年，3日共同在國際半導體展舉行慶祝酒會。二十年來，結合 Mennens 在無塵室精密吊裝（Cleanroom Lifting）領域的技術專長，以及帆宣深耕半導體產業多年的工程整合與在地服務能力，為半導體及高科技製造客戶提供安全、精準且符合高潔淨環境需求的整合解決方案。

緯穎洪麗寗：AI 經濟時代 金融科技應加速完備 融入全球供應鏈

緯穎（6669）董事長洪麗寗3日出席AFA高峰會指出，資金已成為科技供應鏈追求極致效率的瓶頸，AI經濟時代，金融科技應該「融入」全球供應鏈，成為不可或缺的部分，亞洲建構了支撐全球 AI 發展的關鍵基礎設施。現在更應打造與之相匹配的金融基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。