國產首款後量子安全晶片亮相 支援3項NIST標準正式上市
因應量子運算快速發展帶來的密碼資安威脅，國內後量子資安布局再下一城。數位發展部數位產業署指導工業技術研究院攜手匯智安全科技，歷經兩年設計、開發及驗證，完成國內首款支援三項美國國家標準暨技術研究院（NIST）後量子密碼（PQC）標準的通用型後量子安全晶片，3日在SEMICON Taiwan 2026舉行發表會並宣布正式上市，預計加速國產後量子資安設備及應用落地。
數位發展部次長楊佳玲表示，面對量子運算可能帶來的密碼安全威脅，數產署積極布局後量子資安，從國產安全晶片、資安產品研發，進一步擴展至關鍵基礎設施場域應用，並透過成立「後量子資安產業聯盟」、發布《後量子密碼遷移指引》，以及推動「後量子資安解決方案研發驗證補助計畫」，持續推動國內後量子密碼遷移及產業發展。
楊佳玲指出，未來將持續深化國內資通訊及資安業者合作，強化自主供應鏈，提升台灣整體產業資安韌性及國際競爭力。
此次發表的後量子安全晶片，由工研院將自主研發的後量子密碼公版矽智財（IP）技術移轉予匯智安全科技，再由匯智安全完成安全晶片整合設計及量產。晶片支援NIST發布的FIPS 203、FIPS 204及FIPS 205三項國際後量子密碼標準，可望作為國內資安設備業者進行後量子密碼遷移的重要基礎。
業者指出，隨著量子電腦持續發展，現行部分公開金鑰密碼系統未來可能面臨量子運算破解風險，全球資安產業也加速推動後量子密碼遷移。此次國產晶片可應用於硬體安全模組（HSM）、網通設備、安控、工業控制及物聯網等領域，有助降低後量子資安產品的開發及整合門檻。
數產署表示，透過國產後量子安全晶片的推出，可望進一步加速國內後量子資安設備與解決方案導入，擴大後量子密碼遷移覆蓋範圍，同時協助台灣業者掌握全球後量子資安市場商機。
此次發表會也邀集IC設計及半導體、ICT設備、安控、資安、憑證服務、創投及公協會等業者參與，串聯晶片設計、製造、設備及應用端產業鏈。數產署表示，透過上下游業者共同推動國產後量子安全晶片導入多元設備與應用，可望進一步完善台灣後量子資安供應鏈，帶動相關產業發展。
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