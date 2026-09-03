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精確集團奧威科技與立信開發集團簽約 進軍智慧機器人安保巿場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確（3162）實業集團攜手盟立（2464）集團合資成立奧威科投，整合研發製造、載具、品牌與雲端平台，從智慧物業保全維運出發，布局跨場域機器人應用新未來。同時奧威科技3日與立信開發集團簽約，將合作進軍智慧機器人進入商業大樓、飯店等安保巿場。

奧威科技將自身定位為「機器人 AI 生態系整合者」，核心不只在硬體製造，更在於建立能串聯多品牌、多載具、多任務與多元場域的應用平台。透過軟硬體協同、雲邊整合與開放串接能力，讓機器人從單一設備，升級為可部署、可管理、可擴充、可持續進化的智慧服務節點。

從製造實力到平台思維 打開機器人落地的最後一哩

奧威科技擁有兩大產資源，精確實業長期深耕精密製造、零組件與模組技術，具備將設計轉化為穩定量產的能力；盟立集團則累積深厚的自動化系統整合、智慧物流、軟體控制與跨國場域導入經驗。雙方透過奧威科技，進一步把研發、製造、系統整合及實際場域需求匯聚於同一品牌架構之下。

精確公司表示，這項合作不只是供應鏈的水平整合，而是一場從「單機產品」走向「生態系服務」的產業升級。奧威科技希望讓台灣擅長的精密製造與自動化工程，進一步轉化為可被國際市場複製與採用的智慧機器人平台方案，並集結更多上下游夥伴，形成面向全球的產業協作網絡。

奧威科技提出的，不是一套只服務單一機器人或單一場域的封閉系統，而是一個能夠跨品牌、跨載具、跨設備及跨產業應用的 AI 機器人生態系平台。透過開放式架構，平台可串聯不同類型的機器人、AI 模型、感測設備與既有企業系統，讓各項技術不再各自獨立，而能在同一個智慧底座上共享數據、協同作業，並依據不同場域需求快速組合出適合的解決方案。

隨著生態系持續擴展，企業可依照實際需求彈性導入巡檢、搬運、接待、導覽、物流、製造、照護及公共服務等多元應用，並透過數據累積與 AI 持續學習，不斷優化機器人的判斷、協作與服務能力。奧威科技希望打造的，不只是管理機器人的平台，而是一個讓技術夥伴、設備品牌、系統服務商與產業應用共同加入、持續成長的開放生態系，推動機器人從單一設備走向可規模化、可複製的智慧服務，進一步開創 AI 機器人的全新未來。

機器人 安保 科技

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