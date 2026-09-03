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汎銓矽光子成果轉化加速 MSS HG年底亮相、四大商業模式成形

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸在SEMICON Taiwan展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。記者簡永祥／攝影
汎銓董事長柳紀綸在SEMICON Taiwan展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。記者簡永祥／攝影

AI晶片研發分析平台汎銓科技（6830）矽光子成果轉化加速及海外布局發酵，推升8月營收達到2.54億元， 續創單月歷史新高 年增31.95％。公司在正式藉由SEMICON Taiwan開展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。

汎銓董事長柳紀綸今天親自現身SEMICON展場，公布公矽光子布局成果。柳紀綸表示，汎銓自主開發的矽光子偵測設備「MSS HG」已進入商品化與客戶驗證階段，除規畫於今年底前正式發表MSS HG設備發表，同步正準備將設備正式裝置於矽光子專區，並安排多家客戶進行實機試用與驗證，透過客戶實際樣品測試設備效能、操作流程及應用成果，藉此加速後續導入評估及商業化進程，而相較單純提供檢測服務，MSS HG也代表汎銓將長期累積的分析技術、應用經驗與研發成果，逐步轉化為具備規模化銷售潛力的設備產品。

柳紀綸表示，目前已正式與一家國際級設備大廠簽訂全面性的「合作開發合約」，亦已與另外2家國際級設備大廠議定「By Customer、By Case」合作開發模式，未來將依不同終端客戶及個別專案需求，共同進行設備開發與整合；另有1家國際級設備大廠正與汎銓進行相關專利授權洽商。汎銓將依各合作夥伴的設備能力、市場定位及終端客戶需求，採取相對應的合作方式，擴大自有技術的應用範圍，並藉由國際設備業者既有的製造、銷售與服務體系，加快相關技術接軌全球市場。

他強調，汎銓已在矽光子領域建立「分析服務、設備銷售、合作開發、專利授權」四大商業模式，其中，分析服務可持續深化與客戶研發端的合作關係；MSS HG設備銷售有助將既有技術轉化為產品收入；合作開發可擴大技術應用及國際客戶觸及；專利授權則可進一步延伸智慧財產權的商業價值，帶動汎銓由分析服務向設備產品、技術合作及智慧財產權輸出延伸，逐步朝矽光子技術與商業化平台目標邁進。

除持續深化高階分析服務外，公司自主開發的矽光子偵測設備「MSS HG」已逐步進入商品化與客戶驗證階段，並同步推進國際設備合作開發及專利授權，逐步建立「分析服務、設備銷售、合作開發、專利授權」四大商業模式，擴大矽光子技術的市場應用，助力創造整體營運正面加分效果。

汎銓受惠先進製程材料分析、AI晶片分析平台、矽光子及海外市場四大成長動能同步推進，8月合併營收達2.54億元，月增5.52％、年增31.95％，再創單月歷史新高；累計2026年1至8月合併營收達17.09億元、年增22.67％，也改寫歷年同期新高。

汎銓表示，先進製程持續微縮、AI及HPC晶片結構日益複雜，客戶對新材料導入、製程驗證、良率改善及失效判讀等高階分析委案需求持續增加，加上矽光子與海外布局逐步發酵，挹注營運保持良好成長動能。

布局 矽光子 科技

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