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工研院小番茄採摘與場域保全機器人 智慧農漁周亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院在「2026 臺灣智慧農漁周」展出可全天巡檢的「畜牧場保全機器人」，以AI科技結合機器人，與產業共同邁向智慧協作轉型新市場。圖／工研院提供
工研院在「2026 臺灣智慧農漁周」展出可全天巡檢的「畜牧場保全機器人」，以AI科技結合機器人，與產業共同邁向智慧協作轉型新市場。圖／工研院提供

「2026 臺灣智慧農漁周」將於9月8日至10日登場，工研院在農業部指導與經濟部產業技術司的支持下，在「智慧農業館」展出已實際應用於高雄、屏東等地果園的「小番茄採摘機器人」。還有最新可全天巡檢的「畜牧場保全機器人」，以及國內農業機器人產業的關鍵模組，與AI科技結合機器人的解決方案，攜手產業共同邁向精準農業與智慧協作轉型的新市場。

工研院中分院執行長李士畦表示，AI結合自主移動機器人的軟硬整合技術已全面應用於百工百業的技術升級，尤其在高度依賴人力的農漁牧產業，更亟需積極導入機器人系統，對重複型勞務進行協作來因應未來糧食自主、提升產能並同時解決缺工挑戰的需求。在農業機器人產業鏈建構上，由於臺灣具備機械、動力、能源、感測、通訊，以及核心晶片組合與AI邊緣運算的軟硬整合能力與國際競爭優勢。工研院在農工跨域合作，及攜手產學研夥伴在「農機電動化產業策略聯盟」的基礎上，精進成立「臺灣農業機器人發展聯盟」（TARDA），提供製造與行銷等跨領域關鍵廠商的串連平台。期盼臺灣的科技農業能朝下世代「農業機器人」協作，快速踏出產業發展的第一步。本次展覽將展示關鍵三電整合下的全國產優質模組、邊緣運算核心、周邊設備與機器人整機系統等。

為提升溫室生產作業的智慧與自動化程度，工研院針對溫室作物採收依賴經驗與體力的痛點，鎖定小番茄等垂直生長作物，整合自主移動載具、AI影像辨識，以及適用於農業場域的精準控制機械手臂，研發出擁有「看得清、瞄得準、摘得到」的「小番茄採摘機器人」。小型化設計可以穿梭溫室內走道，具耐0～60°C溫度與承受70～90% 相對濕度的設計，可滿足適應臺灣與亞洲多數國家的溫室環境需求。

為了讓採收機器人能自主判斷哪些小番茄已達適採階段，透過RGB-D深度相機與深度學習AI模型，能快速掃描果實、精準辨識成熟度與三維空間座標，整合AI視覺定位，搭配最新設計適用於惡劣環境的「手眼協調」機械手臂，以及具備真空吸盤的末端效應器進行精準控制與採收。目前已在高雄、屏東等地的民間果園進行測試，未來可依不同作物型態與場域需求，調整作業模組與AI辨識模型，延伸至其他瓜果溫室的採收。

另外，針對場域安全防護與管理，「智慧農業館」也同步展出具備全天候巡檢能力的「畜牧場保全機器人」（Livestock Guardian Robot），整合熱成像、深度相機及彩色光學鏡頭等多重感測器，並融合自主導航技術，能在夜間、低光源或複雜農牧環境中自主巡航。可即時辨識異常入侵者、設備過熱及環境溫濕度異常，並透過無線通訊即時回傳告警資訊，大幅降低巡查人力成本，協助邁向全智慧場域保安（Agri-site Security）的新時代。

工研院在農業部指導與經濟部產業技術司的支持下，研發「小番茄採摘機器人」，已實際應用於高雄、屏東等地果園，助攻智慧農業精準升級。圖／工研院提供
工研院在農業部指導與經濟部產業技術司的支持下，研發「小番茄採摘機器人」，已實際應用於高雄、屏東等地果園，助攻智慧農業精準升級。圖／工研院提供

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