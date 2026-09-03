快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越半導體展秀先進封裝散熱與CPO方案 看好營運逐季旺

中央社／ 台北3日電

崇越參加SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，展出先進封裝與散熱、共同封裝光學（CPO）等創新解決方案，崇越董事長曾海華今天表示，AI帶動半導體需求大爆發，尤其許多新技術的推進帶動相關高階材料市場，看好公司今年營運會一季比一季好，而且明、後年持續看好。

崇越首席執行長陳德懿今天表示，崇越是台灣半導體材料代理商龍頭，隨著AI晶片功耗邁入千瓦等級，且晶圓級多晶片模組等先進封裝結構日趨複雜，崇越所提供的半導體材料，已成為決定次世代晶片效能與良率的關鍵核心。

今年參展SEMICON Taiwan，崇越展出AI晶片散熱模型，陳德懿表示，由於AI晶片發熱量劇增，散熱能力已成為先進封裝技術能否持續推進的核心關鍵，崇越打造的AI晶片散熱模型，呈現完整封裝散熱架構。在關鍵的熱介面材料（TIM）方面，因應不同產品需求，崇越提供不同型態的散熱材料方案，大幅降低晶片熱阻。

為提升液冷效率，崇越也推出以微銅柱陣列構建晶片微流道（Microchannel）的模組冷卻解決方案，可搭配高純度水或冷卻液等冷卻介質，在銅柱間流動並迅速帶走高溫熱能，實現高效散熱。

另外，崇越技術長丁彥伶表示，AI與高效能運算（HPC）帶動數據量爆發性成長，傳統銅導線傳輸面臨頻寬限制與高耗能挑戰。CPO是將光學引擎與邏輯晶片共同封裝在同一基板上，能顯著縮短電路傳輸距離、降低功耗，並大幅提升頻寬密度與能源效率。

崇越在今年SEMICON Taiwan也推出新型CPO短距傳輸解決方案。丁彥伶介紹，崇越提出的新型CPO方案是採取Micro LED光源，取代一般的雷射光源，架構較簡單，成本、功耗也都比較低。

不過崇越的新型CPO方案功率比較低，沒辦法傳輸太遠。丁彥伶補充表示，現在逐漸走向「光進銅退」，包括機櫃與機櫃之間的資料傳輸，以及機櫃內的資料傳輸都逐漸採用光通訊取代傳統銅線，未來連板內的晶片與晶片之間也會逐漸走向光傳輸，崇越的短距傳輸CPO方案剛好可以派上用場。

半導體 CPO 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON／東佑達攜手日商駿河精機 攻 AI 矽光子 CPO 光耦合對位設備

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

和「關鍵客戶」展開合作 TEL台灣總裁：CPO是下一世代重要關鍵技術

影／經部技術司攜手山太士、同欣電布局 CoPoS 封裝與功率半導體關鍵技術

相關新聞

AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

AI快速發展，正在改變稅務人才的工作方式。過去稅務工作常被認為高度依賴法規研究、文件整理及申報作業，但隨著生成式AI與自動化工具普及，大量重複性工作逐步交由AI協助，稅務人才的角色也開始轉向分析判斷、商業策略及客戶諮詢等高附加價值工作。

大立光今年5度購地 科技產業擴產潮延伸至光學、光通訊與精密製造

SEMICON Taiwan昨在台北南港展覽館登場，科技大廠齊聚台灣，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為，表面上談的是晶片與設備，背後牽動的卻是一場更大規模的產能、電力與土地競爭。他以旗下城市重劃趨勢智庫分析指出，企業需要的已不再只是傳統工業用地，而是能夠承載研發、試產、先進封裝、測試驗證、伺服器組裝及資料中心的複合型產業空間。

汎銓矽光子成果轉化加速 MSS HG年底亮相、四大商業模式成形

AI晶片研發分析平台汎銓科技（6830）矽光子成果轉化加速及海外布局發酵，推升8月營收達到2.54億元， 續創單月歷史新高 年增31.95％。公司在正式藉由SEMICON Taiwan開展，正式對外宣告矽光子光損檢測設備已獲致重大成果。

帆宣攜手 Mennens 服務 ASML 慶20周年 深化半導體無塵室吊裝解決方案

帆宣（6196）系統科技與與荷蘭專業無塵室吊裝設備廠商 Mennens Cleanroom Cranes 攜手合作邁入20周年，3日共同在國際半導體展舉行慶祝酒會。二十年來，結合 Mennens 在無塵室精密吊裝（Cleanroom Lifting）領域的技術專長，以及帆宣深耕半導體產業多年的工程整合與在地服務能力，為半導體及高科技製造客戶提供安全、精準且符合高潔淨環境需求的整合解決方案。

緯穎洪麗寗：AI 經濟時代 金融科技應加速完備 融入全球供應鏈

緯穎（6669）董事長洪麗寗3日出席AFA高峰會指出，資金已成為科技供應鏈追求極致效率的瓶頸，AI經濟時代，金融科技應該「融入」全球供應鏈，成為不可或缺的部分，亞洲建構了支撐全球 AI 發展的關鍵基礎設施。現在更應打造與之相匹配的金融基礎設施。

奧威科技與立信建設簽約 進軍智慧機器人安保巿場

敏實集團精確（3162）實業攜手盟立（2464）集團合資成立奧威科投，整合研發製造、載具、品牌與雲端平台，從智慧物業保全維運出發，布局跨場域機器人應用新未來。奧威科技3日與立信建設簽約，將合作進軍智慧機器人安保巿場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。