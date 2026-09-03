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帆宣攜手 Mennens 服務 ASML 慶20周年 深化半導體無塵室吊裝解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
帆宣攜手Mennens共同服務ASML歡慶20周年。記者李珣瑛／攝影
帆宣攜手Mennens共同服務ASML歡慶20周年。記者李珣瑛／攝影

帆宣（6196）系統科技與與荷蘭專業無塵室吊裝設備廠商 Mennens Cleanroom Cranes 攜手合作邁入20周年，3日共同在國際半導體展舉行慶祝酒會。二十年來，結合 Mennens 在無塵室精密吊裝（Cleanroom Lifting）領域的技術專長，以及帆宣深耕半導體產業多年的工程整合與在地服務能力，為半導體及高科技製造客戶提供安全、精準且符合高潔淨環境需求的整合解決方案。

隨著先進製程與高階半導體設備持續發展，晶圓廠對於設備搬運與吊裝的標準越來越高，須同時考量各項方面，像是潔淨度、振動控制、定位精度及安全穩定性。尤其在無塵室環境中，吊裝設備本身所產生的粉塵微粒、振動或非預期位移，都可能對高精密製程與設備安裝造成影響。

Mennens Cleanroom Cranes 自1998年投入無塵室專用吊裝設備開發，累積超過25年的工程經驗，專注於半導體、高科技及其他高度控制環境所需的精密吊裝解決方案。從材料選擇、表面處理到設備設計，Mennens皆以降低微粒污染、振動與非預期移動為核心，並符合 ISO 14644 無塵室相關要求。針對不同製程與載重需求，Mennens 提供多元客製化的吊裝系統，其中高階系統更可在承載數十噸設備的同時，達到0.5毫米等級的精密定位能力，滿足先進半導體製造對潔淨度、穩定性與精準度的嚴格要求。

Mennens 的精密吊裝技術之外，帆宣則扮演連結設備、廠務系統與客戶需求的重要角色。

帆宣深耕半導體及高科技產業逾30年，服務範疇橫跨高科技設備與材料代理、系統整合、廠務工程、無塵室工程，以及OEM／ODM客製化設備製造，具備從工程設計、專案管理、施工管理至後續維運服務的整合能力，且可透過智慧製造軟體系統，有效協助晶圓廠提升產品良率，降低人為疏失。憑藉長期服務全球半導體客戶所累積的工程經驗，帆宣能依據不同晶圓廠的空間、廠務條件、製程設備及安全規範，協助客戶進行前期規劃、系統整合、現場安裝及後續技術服務，讓 Mennens的技術不只是單一設備導入，而能真正融入客戶的半導體製造環境。

今年適逢雙方合作第20周年，雙方建立長期的信任與合作基礎。未來，將一同持續投入技術交流與解決方案開發，為全球半導體客戶打造更完整且可靠的高科技製造解決方案。

帆宣 半導體 設備廠

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