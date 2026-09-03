緯穎洪麗寗：AI 經濟時代 金融科技應加速完備 融入全球供應鏈

緯穎（6669）董事長洪麗寗3日出席AFA高峰會指出，資金已成為科技供應鏈追求極致效率的瓶頸，AI經濟時代，金融科技應該「融入」全球供應鏈，成為不可或缺的部分，亞洲建構了支撐全球 AI 發展的關鍵基礎設施。現在更應打造與之相匹配的金融基礎設施。

緯穎2026年營收將破兆元，洪麗寗帶領緯穎大力擁抱AI及區塊鏈技術，2025年她出席相關主題論壇曾透露台灣跨境收匯款效率問題。她3日再度呼籲，亞洲已經建構了支撐全球 AI 發展的基礎設施。現在，應該要打造與之相匹配的金融基礎設施。

緯穎做伺服器製造業務，而7成客戶在美國，收支付美元需求高，故緯穎也積極使用美國銀行伙伴JPMorgan協助交易，並評估未來以區塊鏈作為跨境支付工具可能，但她曾透露，即便匯款即時打到新加坡，但資金要匯回台灣時，台灣銀行三點半之後就不能提供服務，使得緯穎海外收匯款雖24小時無時差即時收付，但回台灣就得隔日到帳。

她3日再度就金融科技議題發表簡短致詞，她指出，目前正處於人工智慧（AI）的時代。AI 不僅正在顛覆世界的運算方式，更深刻改變了設計、製造以及營運全球供應鏈的模式，數據以毫秒級的速度流動，市場需求在一夜之間翻轉，生產排程實現了即時動態調整，實體產品跨越國界的速度也前所未有地迅速，然而，有個關鍵環節始終跟不上這個速度——那就是「資金」。

洪麗寗指出，去年她就金融科技「串聯」了全球供應鏈演講；今天，她想進一步指出：金融科技必須「融入」全球供應鏈，成為其不可或缺的一部分。

她指出，緯穎深耕全球 AI 基礎設施供應鏈，營運橫跨多個國家、幣別、銀行體系與監管架構。現在能即時追蹤原物料、生產進度與物流狀況；但卻依然無法讓資金、信用與信任，以與「數據」和「貨物」相同的速度流轉。

她直言金融科技必須帶來根本變革。她解釋，金融科技核心要務非常明確，就是三大關鍵：速度（Speed）： 更快速、無摩擦的跨境結算。透明度（Visibility）： 對營運資金與供應鏈融資擁有即時的全局視野。信任（Trust）： 建立值得信賴的數位基礎設施，無縫串聯跨國企業、金融機構與全球市場。

她指出，AI、區塊鏈與穩定幣都將扮演舉足輕重的角色。但這些技術並非終點，而是不可或缺的底層基礎設施。AI代理更將改變金融科技樣貌。

她指出，當「AI 代理（AI Agents）」開始互相進行交易時，將發生什麼事？未來 AI 代理能夠自動預測零件需求、下達訂單、確認產能、調度多式聯運物流、觸發供應鏈融資，並直接完成付款——這一切全在數毫秒內自動完成。當機器很快就能以「機器級的速度」做決策與交易，但金融體系與底層架構準備度不足。

她話鋒一轉指出，這也正是金融科技未來最具潛力的巨大機會。未來AI經濟不可能單靠科技硬體巨頭打造，也無法由金融機構孤立完成，金融科技的誕生必然奠基於製造、科技與金融深度融合，成為一個無縫同步、緊密協作的共同體。