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奧威科技與立信建設簽約 進軍智慧機器人安保巿場

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
在敏實控股董事會主席秦榮華（後排右二）及盟立集團董事長林世東（後排左一）見證下，奧威科技董事長胡白莎（左）與立信建設董事長賴運興簽約，進軍智慧機器人安保巿場。記者李珣瑛／攝影
在敏實控股董事會主席秦榮華（後排右二）及盟立集團董事長林世東（後排左一）見證下，奧威科技董事長胡白莎（左）與立信建設董事長賴運興簽約，進軍智慧機器人安保巿場。記者李珣瑛／攝影

敏實集團精確（3162）實業攜手盟立（2464）集團合資成立奧威科投，整合研發製造、載具、品牌與雲端平台，從智慧物業保全維運出發，布局跨場域機器人應用新未來。奧威科技3日與立信建設簽約，將合作進軍智慧機器人安保巿場。

奧威科技將自身定位為「機器人 AI 生態系整合者」，核心不只在硬體製造，更在於建立能串聯多品牌、多載具、多任務與多元場域的應用平台。透過軟硬體協同、雲邊整合與開放串接能力，讓機器人從單一設備，升級為可部署、可管理、可擴充、可持續進化的智慧服務節點。

從製造實力到平台思維 打開機器人落地的最後一哩

奧威科技擁有兩大產資源，精確實業長期深耕精密製造、零組件與模組技術，具備將設計轉化為穩定量產的能力；盟立集團則累積深厚的自動化系統整合、智慧物流、軟體控制與跨國場域導入經驗。雙方透過奧威科技，進一步把研發、製造、系統整合及實際場域需求匯聚於同一品牌架構之下。

這項合作不只是供應鏈的水平整合，而是一場從「單機產品」走向「生態系服務」的產業升級。奧威科技希望讓台灣擅長的精密製造與自動化工程，進一步轉化為可被國際市場複製與採用的智慧機器人平台方案，並集結更多上下游夥伴，形成面向全球的產業協作網絡。

OVii 奧威科技：從單機走向共創  開創跨場域智慧協作新時代

奧威科技提出的，不是一套只服務單一機器人或單一場域的封閉系統，而是一個能夠跨品牌、跨載具、跨設備及跨產業應用的 AI 機器人生態系平台。透過開放式架構，平台可串聯不同類型的機器人、AI 模型、感測設備與既有企業系統，讓各項技術不再各自獨立，而能在同一個智慧底座上共享數據、協同作業，並依據不同場域需求快速組合出適合的解決方案。

隨著生態系持續擴展，企業可依照實際需求彈性導入巡檢、搬運、接待、導覽、物流、製造、照護及公共服務等多元應用，並透過數據累積與 AI 持續學習，不斷優化機器人的判斷、協作與服務能力。奧威科技希望打造的，不只是管理機器人的平台，而是一個讓技術夥伴、設備品牌、系統服務商與產業應用共同加入、持續成長的開放生態系，推動機器人從單一設備走向可規模化、可複製的智慧服務，進一步開創 AI 機器人的全新未來。

首發智慧物業保全維運平台 驗證人機協作的可複製模式

作為 OVii 奧威科技 AI 機器人生態系的第一個垂直應用，奧威科技將率先推出智慧物業保全維運方案，並以 O-Viewer 雲端維運平台結合 EIMS 邊緣管理系統，串聯巡檢機器人、CCTV、門禁、消防、停車管理與手持保全端，建立從感知、判斷、派工到回報的完整閉環。

奧威科技規劃先以示範場域進行 PoC，採取「日班人員 × 夜班機器人」的混合協作模式，驗證巡檢完成率、異常推播效率與人力配置優化；待模式成熟後，再複製至科技廠辦、商辦大樓、住宅社區及其他高價值場域。此一循序導入策略，將降低導入風險，也讓成效可衡量、服務可持續擴充。

不只做機器人 更打造能持續長大的應用生態系

奧威科技表示，未來的競爭關鍵，不會只在單一機器人的規格，而在整體系統能否理解場域、串接既有設備、快速部署並持續進化。奧威科技要做的，是把機器人、AI、雲端服務與真實營運流程連成一個完整生態系，讓企業不必重建所有基礎設施，也能逐步導入智慧化能力。

繼智慧物業保全維運平台之後，奧威科技將持續拓展更多垂直應用，朝智慧製造、智慧物流、園區管理、公共服務與生活服務等場域發展，並透過開放 API 與模組化能力，串聯更多機器人品牌、系統商、軟體夥伴及產業服務商。從台灣出發，奧威科技期望建立可複製、可輸出、可規模化的機器人應用標準，為台灣機器人產業打開下一個國際化入口。

機器人 安保 科技 盟立

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