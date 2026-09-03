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AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
數位轉型不只是導入AI工具，也意味著重新設計人才培育及工作模式。路透
數位轉型不只是導入AI工具，也意味著重新設計人才培育及工作模式。路透

AI快速發展，正在改變稅務人才的工作方式。過去稅務工作常被認為高度依賴法規研究、文件整理及申報作業，但隨著生成式AI與自動化工具普及，大量重複性工作逐步交由AI協助，稅務人才的角色也開始轉向分析判斷、商業策略及客戶諮詢等高附加價值工作。

安永聯合會計師事務所指出，實際導入AI後，部分稅務工作的效率已提升1至5倍。以客戶集團架構分析為例，過去同仁必須逐一查詢各層股權資訊，再手動繪製架構圖，整體作業往往需要5小時以上；導入AI協作後，由AI先完成資料蒐集及圖表初稿，人員再負責邏輯確認與正確性覆核，整體作業時間可縮短至約1小時。

為加速人才轉型，安永稅務服務部自2025年推動「Future Tax」數位轉型計畫，將AI工具導入日常稅務工作，讓同仁能更早投入分析、判斷及解決客戶問題。同時透過由下而上的創新提案制度，鼓勵同仁提出工作流程優化及AI應用構想，再由專責團隊挑選優秀提案，協助開發並導入實際工作流程。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，AI不會取代稅務人才，而是重新定義人才價值。當AI協助完成標準化工作後，專業人才有機會更早接觸客戶需求、產業分析及商業決策議題，未來企業需要的，也將是能結合專業判斷、商業洞察與科技應用的人才。

林志翔認為，AI時代下，稅務人才透過人機協作，可以進一步建立四大競爭力

首先，減少重複作業，更早投入高價值工作。過去稅務新人需要花費大量時間蒐集法規、整理資料及彙整文件，AI接手部分基礎作業後，人才可以把更多時間投入產業研究、客戶溝通及稅務規劃分析，更早參與核心專案及決策議題。

第二，從流程執行者轉變為流程設計者。AI帶來的不只是效率提升，也改變專業人才在組織中的角色。未來除了執行既有工作，更需要具備發掘問題、優化流程，以及運用科技改善工作模式的能力，進一步成為流程設計者及變革推動者。

第三，結合專業與數位能力。生成式AI普及後，企業需要的不再只是熟悉專業知識的人才，能否運用數位工具、拆解問題、跨領域學習及進行批判性思考，也將成為人才競爭力的重要關鍵。

第四，把AI省下的時間用在客戶身上。當基礎作業交由AI協助，專業人才便能增加與客戶互動及參與營運討論的時間，更深入理解企業決策背後的商業考量，讓稅務服務從單純「回答問題」，進一步走向「提前預警」。

安永認為，年輕世代愈來愈重視成長速度、學習機會及個人影響力，企業未來比拚的不只是擁有多少人才，更在於能否讓人才持續成長。因此，數位轉型不只是導入AI工具，也意味著重新設計人才培育及工作模式，透過AI與專業人才協作，重新定位稅務工作的價值與發展空間。

競爭力 安永 人力

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