Agent PC 蓄勢待發！華碩、微星等品牌廠有望迎升級商機

PC市場短期仍受記憶體成本上升壓抑，換機需求部分遞延，但RTX Spark首波產品受市場歡迎。法人分析，隨Agent PC從單點功能走向持續性工作流程，有望成為下一波換機動能。

Agent PC初期需求預計將集中於AI開發、內容創作、企業IT及資料分析等高價值應用，相關用戶對Local Inference、資料隱私及長時間運作等需求較為明確。

法人分析，隨著RTX Spark等高效能平台導入高階筆電、桌機與工作站，加上跨App執行、權限管理及Agent Runtime等功能逐步成熟，AI應用也將從單點功能進一步轉向持續性工作流程。

法人預期，Agent PC可望成為下一階段PC換機的重要動能，帶動高階機種滲透率、整機ASP及單機Memory Content同步提升。

法人指出，短期PC市場仍受記憶體成本上升影響，部分換機需求可能遞延，惟品牌廠首波RTX Spark產品預訂即銷售一空，顯示市場呈現「總量偏弱、AI PC需求強勁」的結構性分化。

相關公司方面，法人看好華碩（2357），其ROG、ProArt、NUC及RTX Spark產品布局完整，可望優先受惠高階機種占比及單機價值提升；另正向看待微星（2377）、Apple及Dell、聯想，相關品牌廠已將Agent PC布局延伸至高階筆電、桌機與工作站，有利整機ASP及產品組合持續優化。