大立光今年5度購地 科技產業擴產潮延伸至光學、光通訊與精密製造

SEMICON Taiwan昨在台北南港展覽館登場，科技大廠齊聚台灣，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為，表面上談的是晶片與設備，背後牽動的卻是一場更大規模的產能、電力與土地競爭。他以鎮旗下城市重劃趨勢智庫分析指出，企業需要的已不再只是傳統工業用地，而是能夠承載研發、試產、先進封裝、測試驗證、伺服器組裝及資料中心的複合型產業空間。

他說，AI產業擴張直接反映在台灣工業不動產市場。根據市場統計，2026年截至目前，美光、日月光與矽品三大科技企業，購置廠房及相關設施的投資總額已突破1千億元，交易據點橫跨桃園、苗栗、台南與高雄。光學鏡頭大廠大立光今年已5度出手購置土地與廠房，反映科技產業擴產潮已從半導體、先進封裝及AI伺服器，進一步延伸至光學、光通訊與精密製造。

而住宅市場受到信用管制影響，建商購地轉趨保守；商辦與店面則面臨租金、空置率及投資報酬率考驗。相較之下，工業不動產由企業自用需求支撐，走出與一般房市截然不同的行情。

他說，一般商用不動產的價值，主要取決於租金、地段與收益率。科技廠房則更重視電力容量、廠務規格、供應鏈距離及投產速度。只要訂單持續增加，廠房就是直接創造營收的生產工具，而不只是企業帳面上的固定資產。

一座可以立即使用的科技廠房，通常已具備廠務系統、無塵室、電力、給排水、消防及環保設施。相較重新購地、申請開發、興建廠房、導入設備及完成驗證，直接取得既有廠區，可能為企業節省兩年至3年以上時間。在AI產業高速競爭下，科技大廠買的不只是不動產，更是市場競爭中最稀缺的「量產時間」。

部分原本屬於面板、記憶體或其他電子產業的廠房，只要具備大面積基地、充足電力、無塵室及完整廠務系統，就可能重新被科技企業納入產能布局。例如廣達買進友達華亞廠、美光取得銅鑼晶圓廠，以及矽品密集收購竹南與南科既有廠區，背後都是相同的地產邏輯。

從大立光今年5度購地、累計投入約63億元可以看出，企業土地與廠房布局正在加速，中彰投符合企業需求的產業用地將更加稀缺。也暴露出台灣工業不動產的供給缺口。許多傳統廠房已無法滿足新一代自動化產線。未來若能重新整合土地、補強結構並提升水電與廠務設備，就有機會轉型為新型科技廠房。

AI熱潮已經從資本市場走進實體土地，從搶晶片到搶產能，再從搶產能走向搶土地。AI推動的不只是一場科技革命，更正在引爆台灣科技地產的新戰局。