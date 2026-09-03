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臻鼎落實「利人」精神 支持喜憨兒基金會年度公演

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）科技集團今日宣布攜手喜憨兒基金會推動劇團及樂團年度培訓與公演計畫，透過系統性的戲劇、音樂課程及成果展演，協助超過百位心智障礙學員培養溝通表達、團隊合作與自我展現能力，並在持續學習與舞台實踐中建立自信、發掘潛能，拓展社會參與機會。

臻鼎對喜憨兒基金會的關懷，不僅止於單次公益合作，而是長期且持續的陪伴。多年來，臻鼎透過採購喜憨兒禮盒作為員工福利與節慶贈禮，以實際行動協助心智障礙者穩定就業與自立生活；此次進一步投入劇樂團藝術培力計畫，則將關懷延伸至能力培育與賦能發展。

臻鼎相信，真正長遠的公益價值不僅在於資源挹注，更在於創造學習、成長與自我實現的機會。對許多學員而言，站上舞台並非易事，一句台詞的記憶、一個定點的走位，甚至一個情緒的轉換，都需要透過專業師資耐心引導及反覆練習逐步累積成果。透過持續學習與舞台實踐，學員不僅提升表達與互動能力，更在過程中建立自信、強化自我認同，逐步發掘潛能、展現自我價值。這些點滴累積的成長與突破，正是培力與賦能最具體的體現。

臻鼎於今日表示，企業除了創造經濟價值，也希望善用自身影響力回應社會需求。臻鼎相信，每個人都擁有學習、成長與展現自我的潛能，而真正有價值的公益不僅是提供資源，更在於培力賦能，支持個人持續發展與自我實現。透過支持藝術培力與展演計畫，協助學員在學習過程中累積能力、建立自信，並透過舞台展現自我價值，逐步發揮潛能、拓展人生更多可能。期待讓藝術成為培力與賦能的媒介，陪伴學員持續成長，朝向更自主、更自信的人生邁進。

本次支持的年度公演《奇妙的金鵝》預計於 2026 年 10 月 3 日及 21 日在高雄及臺北舉辦 4 場公開演出，提供學員站上專業舞台展現培訓成果的機會。透過戲劇與音樂展演，不僅呈現長期學習累積的成果，也讓學員從課堂走向舞台，在掌聲與肯定中獲得成就感與自我價值。未來，臻鼎將持續攜手公益夥伴推動更多以培力與賦能為核心的行動，協助更多人發揮潛能、拓展可能，共同打造更加包容與友善的社會。

喜憨兒 臻鼎 基金

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