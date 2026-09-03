AI泡沫化？ SEMI總裁：長期成長動能未變
SEMICON Taiwan 2026國際半導體產昨天開幕，主辦單位國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）總裁暨執行長馬諾查表示，台灣是全球非常重要的ＡＩ重鎮，世界期待台灣能發揮關鍵作用，確保成長契機。對於ＡＩ是否有泡沫化疑慮？馬諾查表示，ＡＩ還處在發展初期，動能可望持續下去；Google技術長瓦達特則說，全球轉向ＡＩ的趨勢非常真實。
昨天的開幕典禮也邀請行政院長卓榮泰致詞，他表示，半導體展猶如金庸小說所描繪「華山論劍」的場景，年年規模屢創新高，政府也會持續提供更多土地、更穩定能源、更多金融支持，以及人才及人力，以滿足國內外大廠在台發展需求。除了現有的科學園區、工業區及產業園區之外，他也指示經濟部、國科會持續尋覓適合土地，讓廠商可興建廠房、進駐運用。政府從各方面做好準備，就不會「只欠東風」。
馬諾查則說，在ＡＩ驅動下，二○三○年全球半導體產值可望達到兩兆美元，台灣是非常強大的ＡＩ重鎮，且是最可信賴的夥伴。針對ＡＩ是否泡沫化，他表示，ＡＩ發展過程中可能出現階段性修正，但長期成長趨勢並未改變；目前ＡＩ仍處於發展初期階段，後續量子運算等新技術也將到來，發展動能可望持續。
Google技術長兼ＡＩ基礎建設資深副總裁瓦達特是SEMICON今年的重量級演講嘉賓，對於ＡＩ的演進發展，他認為ＡＩ已從「生成式ＡＩ」進入「代理式ＡＩ」，接下來將不只是人類與ＡＩ互動，而會進入到「Agent to Agent」時代，也就是代理式ＡＩ彼此自動對話，ＡＩ應用呈現指數級成長，全球算力需求已無上限。
瓦達特說，「我不是經濟學家，所以無法判斷（ＡＩ是否泡沫化）」，但可以確定，全球轉向ＡＩ的趨勢非常真實。他以「Google搜尋」為例指出，「Google搜尋」過去一年完成ＡＩ重大升級之後，從數據上來看，Google搜尋使用的年增率高達百分之十八，廣被全球各地的人廣泛使用。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。