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AI泡沫化？ SEMI總裁：長期成長動能未變

聯合報／ 記者馬瑞璿鐘惠玲／台北報導

SEMICON Taiwan 2026國際半導體產昨天開幕，主辦單位國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）總裁暨執行長馬諾查表示，台灣是全球非常重要的ＡＩ重鎮，世界期待台灣能發揮關鍵作用，確保成長契機。對於ＡＩ是否有泡沫化疑慮？馬諾查表示，ＡＩ還處在發展初期，動能可望持續下去；Google技術長瓦達特則說，全球轉向ＡＩ的趨勢非常真實。

昨天的開幕典禮也邀請行政院長卓榮泰致詞，他表示，半導體展猶如金庸小說所描繪「華山論劍」的場景，年年規模屢創新高，政府也會持續提供更多土地、更穩定能源、更多金融支持，以及人才及人力，以滿足國內外大廠在台發展需求。除了現有的科學園區、工業區及產業園區之外，他也指示經濟部、國科會持續尋覓適合土地，讓廠商可興建廠房、進駐運用。政府從各方面做好準備，就不會「只欠東風」。

馬諾查則說，在ＡＩ驅動下，二○三○年全球半導體產值可望達到兩兆美元，台灣是非常強大的ＡＩ重鎮，且是最可信賴的夥伴。針對ＡＩ是否泡沫化，他表示，ＡＩ發展過程中可能出現階段性修正，但長期成長趨勢並未改變；目前ＡＩ仍處於發展初期階段，後續量子運算等新技術也將到來，發展動能可望持續。

Google技術長兼ＡＩ基礎建設資深副總裁瓦達特是SEMICON今年的重量級演講嘉賓，對於ＡＩ的演進發展，他認為ＡＩ已從「生成式ＡＩ」進入「代理式ＡＩ」，接下來將不只是人類與ＡＩ互動，而會進入到「Agent to Agent」時代，也就是代理式ＡＩ彼此自動對話，ＡＩ應用呈現指數級成長，全球算力需求已無上限。

瓦達特說，「我不是經濟學家，所以無法判斷（ＡＩ是否泡沫化）」，但可以確定，全球轉向ＡＩ的趨勢非常真實。他以「Google搜尋」為例指出，「Google搜尋」過去一年完成ＡＩ重大升級之後，從數據上來看，Google搜尋使用的年增率高達百分之十八，廣被全球各地的人廣泛使用。

SEMI 泡沫化 半導體

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