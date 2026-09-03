鴻海董事長劉揚偉 盯擴產何時回收

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（2）日表示，這波AI產業崛起的速度與規模前所未見，需求不僅來得快，規模更是非常巨大，也讓整個供應鏈承受巨大的擴產壓力。他也提醒大家要留意未來投入的擴充產能，是否可以獲得回收。

劉揚偉指出，過去從未遇過像這次AI產業一樣快速且龐大的需求，「它不僅僅是快，而且非常、非常地龐大」，也因此，供應鏈所有業者都面臨擴張壓力。

他表示，AI需求快速爆發，帶動供應鏈上下游積極擴充產能，但在大量投入資本支出的同時，另一項共同的顧慮則是，未來這些擴充的產能是否能夠獲得足夠回報。

劉揚偉強調，這也是目前整個供應鏈共同面臨的挑戰，除了要快速因應AI需求，也必須審慎看待產能擴張的長期效益。

他說，「我們所有位於供應鏈中的人，都承受著擴張的巨大壓力」，同時也都擔心，未來這些擴充產能是否能夠回收。

他指出，AI產業特殊之處，在於需求同時具備「速度快」與「規模大」兩大特性，因此，對供應鏈的反應速度形成極大考驗。面對需求快速增加，企業必須迅速行動、擴充產能，才能跟上AI產業發展速度。

不過，他也提醒，這波AI產業需求雖然強勁，但供應鏈在擴產過程中仍須面對投資回收的問題。

因此，劉揚偉認為，如何在快速滿足市場需求，以及維持產能投資效益間取得平衡，將成為產業接下來的重要課題。