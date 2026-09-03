聯發科執行長蔡力行：雙雄注資…象徵有信心

聯發科日前完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）資金。談到兩大AI巨頭注資，聯發科（2454）執行長蔡力行昨（2）日表示，這代表AI產業對於聯發科的信心，代表兩家夥伴對聯發科的興趣，他看好公司未來會有很好的發展。

隨大筆銀彈在手，蔡力行表示，產業永遠是無止盡的進步，聯發科對於研發投資絕對不會停下來，甚至要更為加速，希望也有其他更好的機會。

蔡力行認為，這種策略性投資對聯發科、對台灣都是信心的表示。

聯發科這幾年在AI方面的進展，包括技術能力與執行力，得以推進公司在產業裡有更高的成就，這點毫無疑義。

至於目前市場上產能供需緊張，聯發科對於產能確保是否有信心，蔡力行強調，「台積電，沒問題的啦！」

此外，雖然聯發科沒有對外揭露過ASIC客戶，但外界普遍評估聯發科首款AI加速器ASIC案件來自Google，且預計今年第4季進入量產。

蔡力行重申，聯發科在7月底法說會中，預期今年會有超過20億美元的資料中心相關營收，這點依然沒有變化。

針對聯發科規畫採用輝達NVLink Fusion平台，協助客戶開發客製化XPU，何時可帶來貢獻，蔡力行回應，先前輝達執行長黃仁勳已提及有一些客戶，該公司也有絕對的信心，因為這是對客戶有價值的結合，可以使其產品很快量產上市，盡快產生營收與獲利。