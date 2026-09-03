聯發科：創造AI時代三贏 CEO蔡力行喊話「拜託多給一點產能」
聯發科（2454）執行長蔡力行昨（2）日表示，進入AI時代，台灣是少數可以與客戶及合作夥伴攜手，按照其期望的產能爬坡曲線、在要求的時程內實現大規模量產之處，最後形成客戶、合作夥伴與台灣的「三贏」。
國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨天開展，並舉辦大師論壇爐邊對談，蔡力行擔任與談人之一，釋出以上觀點。
近期AI鏈關鍵元件與產能吃緊，蔡力行也直接向台上供應夥伴包含台積電（2330）、日月光（3711）、鴻海（2317）和欣興（3037）喊話：「拜託再多給一點產能。」他笑稱，「2027、2028、2029年都是，多多益善。」
蔡力行並引用電影《四海好傢伙（Goodfellas）》的名稱，來形容供應鏈就像一家人，各家公司分別負責不同工作，再共同把產品交付給客戶，最後形成客戶、合作夥伴與台灣的「三贏」。
蔡力行表示，台灣半導體產業從IC設計、晶圓製造、封裝測試到載板，各環節都有具競爭力的業者，是全球少數能夠和客戶、合作夥伴一起，在客戶要求的時間及規模下擴大供應能力的地方。
他認為，台灣的優勢除了技術能力，也包括規模、速度與彈性。
他說，回顧過去科技業發展，可以看到一系列重大的創新浪潮，例如PC、網際網路、智慧手機，到現在的AI。台灣總是身在其中，現在是如此，未來也肯定會在場。30多年來，台灣一直與客戶及生態系夥伴並肩同行，在技術與能力上不斷提升，在很多方面都表現出色，台灣提供的價值也持續提高。
如今邁入AI時代，蔡力行指出，AI時代的價值極為龐大，需求也極為龐大，但相應的要求也很多。這些要求不僅涵蓋系統、架構、晶片、製程技術、先進封裝等。台灣是少數可以與客戶及合作夥伴攜手，按照其期望的產能爬坡曲線、在要求的時程內實現大規模量產之處。
他說，供應鏈就像一家人一樣工作，為客戶與合作夥伴提供極大的價值，是三贏的局面。
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