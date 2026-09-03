台積電再蓋十廠？生態系沒到位

台灣半導體產業協會理事長暨台積電（2330）資深副總經理暨副共同營運長侯永清昨（2）日表示，當前供應鏈的挑戰絕非單一環節或單一公司能解決，而是關乎整體生態系。他並點出，AI應用為雙面刃，一面是提升生產力，另一面則是智財保護與知識產權的顧慮。

侯永清說，現在客戶總是問：「既然你們現在能同時蓋20座廠，那可以蓋30座嗎？」但問題在整個生態系統其實還沒做好這樣的準備。

他指出，無論想在台灣、美國亞利桑那州或其他地區擴建，最大的瓶頸就是營造工人。營造人力必須依賴當地，即使在台灣，目前也面臨缺工問題。每個工地的施工人力都是有限的。

他直言，有廠房之後，還得裝機。在設備需求短短六個月內暴增兩倍情況下，沒有人能完全跟上。因此整個供應鏈的挑戰，絕非單一環節或單一公司能解決，而是關乎整體生態系。

提到AI應用，他也說，AI確實能大幅提升生產力。

目前各廠區都大量導入AI，即使在現有產能下，透過 AI的輔助也能產出更多晶圓，「AI無疑大幅提升產出與生產效率」。

另一方面，AI就像一把雙面刃，一面是提升生產力，另一面則是智財保護與知識產權的顧慮。當生成式 AI功能如此強大，很容易造成成果外流。

如何取得平衡，需要新的思維。他也曾與夥伴討論過如何緩解這類隱憂，因為這個疑慮不解決，將會拖慢AI的導入速度，另外思考方向是改變做事方法。

他直言，目前業界多半是用傳統邏輯導入AI，也就是在既有的生產流程中，找出某些環節用 AI 替代。但那些既有流程是在「沒有 AI」的時代建立的。既然現在有了AI，我們是否還要遵循舊流程，還是該開創一套全新的典範架構，這也是我們需要深入思考的面向。