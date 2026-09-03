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科技業：轉向思考Made with Taiwan 與各國市場共同合作製造

經濟日報／ 本報綜合報導
SEMICON Taiwan 2026昨天開展，並舉辦大師論壇爐邊對談，由SEMI全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉（左起）擔任主持人、台灣半導體產業協會理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清、聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉、欣興董事長簡山傑與談。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan 2026昨天開展，並舉辦大師論壇爐邊對談，由SEMI全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉（左起）擔任主持人、台灣半導體產業協會理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清、聯發科執行長蔡力行、鴻海董事長劉揚偉、欣興董事長簡山傑與談。記者胡經周／攝影

AI浪潮正把台灣科技業推向前所未見的高度，鴻海（2317）、台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）、欣興（3037）等國內科技業五巨頭高層昨（2）日喊話，要從「台灣製造」走向「Global Taiwan（全球的台灣）」，也必須轉向思考「Made with Taiwan（與台灣一起製造）」。

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨天開展，並舉辦大師論壇爐邊對談，由SEMI全球董事會主席暨日月光投控營運長吳田玉擔任主持人，鴻海董事長劉揚偉、台灣半導體產業協會理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清、聯發科執行長蔡力行、欣興董事長簡山傑共同與談。

劉揚偉提到，AI高度發展之際，全球供應鏈也跟著發生轉變，過去我們習慣思考「Made in Taiwan」（台灣製造），現在開始，我們必須轉向思考「Made with Taiwan」（與台灣攜手製造），即結合台灣核心實力，與當地市場的國家共同合作製造。

吳田玉指出，從製造角度來看，台灣仍是全球AI基建關鍵瓶頸。當台灣掌握AI未來最重要的製造能力，也意味肩上承擔更大責任，必須思考如何支撐全球下一階段AI成長。

侯永清表示，AI供給瓶頸已不只是台積電的問題，而是營建人力、設備、材料、封裝測試等「整座金字塔」都必須一起擴張。

蔡力行說，面對AI下一階段，「不需要所有事情都在台灣完成」。他並提出「Global Taiwan」概念。

簡山傑提到，AI不只帶來龐大載板需求，更持續拉高供應鏈的技術門檻，包括更低熱膨脹係數、更低介電常數及嵌入式結構、更複雜微盲孔設計等新要求，已不是單純增加產能就能解決。

科技業 鴻海 日月光投控 半導體 台灣

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