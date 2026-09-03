電子大廠今年擴廠一波波 商用不動產交易將衝新高

AI需求擴張，科技股熱潮強勢牽動電子大廠大舉購廠、擴產，工業不動產成為今年商用不動產市場最強勁的交易主力。商仲業者預估，今年商用不動產交易金額可望突破2,000億元，再寫歷史新高紀錄。

宏大國際資產昨（2）日發布商用不動產調查報告，其中，工業不動產需求尤其旺盛，顯示AI供應鏈擴產已從上游晶圓廠一路延伸至封測、零組件等領域。

根據統計，今年截至目前工業不動產交易金額前三大企業為美光、日月光（3711）及矽品，合計投資金額已逾1,000億元，購置廠房分布桃園、苗栗、台南、高雄等地。其中，美光科技3月率先出手，以528億元購入苗栗銅鑼廠房；矽品則陸續購入苗栗、台南等地廠房，目前累計投資約227億元；日月光也在台南、桃園、高雄等地購入廠房及廠務設施，投資約268億元。

值得注意的是，矽品與日月光同屬日月光投控集團旗下企業，若以集團角度觀察，擴產投資規模更為可觀。此外，廣達（2382）也是今年購廠大戶，在桃園華亞科技園區購入廠房，投資金額達197億元，反映AI伺服器及相關供應鏈擴產需求正持續轉化為土地、廠房的實際需求。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，多家AI概念企業手握大量訂單，既有廠房空間已逐漸不敷使用，進而帶動工業地產需求升溫。