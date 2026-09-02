快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求跑太快、產能追不上 穎崴：真正問題在供應

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴執行副總陳紹焜表示，半導體當前最大挑戰是AI需求增加速度太快，產能增速追不上。記者簡永祥／攝影
穎崴執行副總陳紹焜表示，半導體當前最大挑戰是AI需求增加速度太快，產能增速追不上。記者簡永祥／攝影

AI究竟有沒有泡沫？當市場還在爭論AI需求能否持續時，身為半導體供應鏈重要供應成員的穎崴（6515）執行副總陳紹焜今日直指是AI需求增加速度太快，產能反而快要跟不上。

陳紹焜今日在SEMICON展場受訪表示，目前AI產業面臨的真正問題「不是需求，而是供應」，從晶圓製造、先進封裝一路到測試、設備，供應鏈都在面臨產能壓力。晶圓代工、封測與設備業者未來2至3年資本支出仍持續擴張，也顯示AI需求並未降溫，甚至可以說「才剛開始」。

他說，AI帶來的挑戰，不只是晶片需求數量增加，更在於晶片愈做愈大、功耗愈來愈高、製程與封裝愈來愈複雜，讓整條半導體生產鏈的時間同步拉長。

陳紹焜指出，從2奈米、18A、16A等先進製程，再加上CoWoS先進封裝，完整生產週期可能拉長至6、7個月甚至更久。到了測試端同樣如此，過去測試座約5,000至6,000針，如今AI晶片快速跨過萬針門檻，穎崴至今年底超過1萬針的專案已超過20個，標準交期也由過去約8周，拉長至13至14周甚至更久。

這意味AI需求快速成長之下，瓶頸已經從晶圓製造一路向後蔓延。

當AI晶片走向大型封裝與大型運算平台，不只測試底座（Socket）必須升級，測試機、Handler（自動測試分類設備）及封裝測試）產能也必須同步增加。尤其CSP（雲端服務供應商）自研晶片迭代速度愈來愈快，過去供應鏈各自擴產已經不夠，必須透過技術整合、自動化、標準化與模組化，才能縮短驗證到量產所需時間。

陳紹焜把2027年至2028年視為AI供應鏈的重要關卡，希望透過這兩年大舉擴產與整合，讓供應鏈到2028年逐漸趨於順暢。穎崴自己也在追趕需求，預計明年第2至第3季後，穎崴的測試底座產能將再增加約50%。

但他指出更大的壓力還在後面。陳紹焜分析說，目前AI晶片接點數已達約1萬至1.3萬針，下一世代可能逼近2萬針。針數增加不只意味測試難度提高，由於穎崴產品以針數計價，也將帶動平均售價（ASP）上升；加上晶片測試時間變長，客戶需要配置更多測試介面，形成「量、價同步增加」的成長結構。

另一個可能推高測試複雜度的技術則是CPO（共同封裝光學）。穎崴目前已有十多個CPO專案，封裝級及模組級CPO Socket測試方案市占超過九成，但真正大量生產仍卡在自動化。CPO必須同時處理供電、散熱、高速資料傳輸與高精度光學對位，陳紹焜形容，就是要做到「電要進得來、熱要散得掉、資料要傳得出去」。預估2027年下半年才會開始少量生產，真正規模量產可能落在2028年甚至更晚。

穎崴 晶圓 晶片 封測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穎崴CPO測試座市占逾九成 2027下半年小量出貨、2028年拚放量

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI 重塑半導體競爭版圖 勤業眾信籲台企掌握3大趨勢

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

相關新聞

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

市場流傳台達電特定批次電源供應器電容器可能有品質問題，股價重挫逾7%；公司表示將協助換貨，確保客戶需求不受影響。

SEMI大師論壇 聯發科蔡力行向台積電、日月光「要產能」逗笑全場

「Cliff（台積電資深副總暨副共同營運長侯永清的英文名字）、Tien（日月光集團營運長）、SPIL（矽品），能不能再多給我一些產能？2027、2028、2029，可以嗎？」

友達新加坡廠將出售 交易總金額新台幣87.53億元

友達（2409）董事會2日通過處分子公司AFPD Pte. Ltd.其廠房及相關廠務附屬設施，交易總金額為新加坡幣3.5億元（未稅，約當新台幣 87.53億元），將售予Western Digital (Singapore) Pte. Ltd.及/或其指定之人。

宏碁發表概念性二合一掌機 50周年秘密藏其中

宏碁（2353）衝刺掌機產品線，2日於德國柏林IFA大展上宣布推出Predator Atlas 7掌上型遊戲機，將近期發表的8 吋旗艦機效能，融入於更輕巧便攜的7吋機身中。進一步擴大Predator掌上型電競產品陣容。此外，宏碁亦同步發布創新概念產品Project DualPlay Mini，兼具高效能遊戲掌機與行動生產力裝置的功能，打破遊戲與工作設備之間的界線。值得一提的是，為紀念宏碁成立50周年，機身背蓋上以摩斯密碼刻印「Acer 50 since 1976」字樣。

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI基礎建設需求持續爆發，全球半導體供應鏈擴產速度面臨空前考驗。台積電資深副總經理侯永清表示，AI帶來的需求成長幅度及變化頻率，是過去30年從未見過的情況。為解決AI產能瓶頸，台積電已把建廠速度大幅提高至過去約5倍，目前光在台灣就有17座廠同步興建，海外另有5至6座廠推進，但即使如此，「仍然無法滿足需求」。

Google技術長來台開講！稱AI將指數級成長 看懂TPU與資料中心設計邏輯

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今（2）日開展，Google技術長兼AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat擔任大師論壇的首位主題講者，這也是他首度在亞洲對外開講。對於人工智慧（AI）的演進發展，他認為，AI目前發展已從「生成式AI」進入「代理式AI」，但未來會進入到「Agent to Agent」時代，代理式AI彼此自動對話，AI應用會呈指數級成長，全球算力需求已無上限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。