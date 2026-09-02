快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

SEMI大師論壇 聯發科蔡力行向台積電、日月光「要產能」逗笑全場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMICON Taiwan大師論壇壓軸爐邊對談，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行上演在台上直接向台積、日月光「要產能」。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan大師論壇壓軸爐邊對談，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行上演在台上直接向台積、日月光「要產能」。記者胡經周／攝影

「Cliff（台積電資深副總暨副共同營運長侯永清的英文名字）、Tien（日月光集團營運長）、SPIL（矽品），能不能再多給我一些產能？2027、2028、2029，可以嗎？」

SEMICON Taiwan 2026大師論壇上，聯發科副董事長暨執行長蔡力行與日月光營運長吳田玉進行爐邊對談，一開場沒有太多客套，直接向這全球最大晶圓製造和封裝產能供應商直接「要產能」，而且一口氣從2027年要到2029年。

吳田玉也立刻笑著接球：「我們會盡全力！」蔡力行則趕緊笑回：「放輕鬆一點，這是爐邊聊天，不是正式演講。」兩人短短幾句交鋒，引起現場笑聲，卻也意外成為AI供應鏈現在最真實的寫照。

或許蔡力行是想讓氣氛變的更融洽些。不過玩笑歸玩笑，卻也看出國內IC設計龍頭聯發科在AI布局已嚐到甜頭，卻已經為未來龐大的訂單如何如期到位而大傷腦筋。

今天與蔡力行對談的，正好是掌握全球擠破頭的晶圓製造龍頭台積電和封裝測試龍頭日月光，以及全球ABF載板重要供應商欣興，目前又處於產能和材料供不應求局面，也難怪蔡力行不放過這個好機會，直接當面要產能。

有趣的是，蔡力行台上才剛向日月光「討產能」，會後媒體馬上把問題丟回給他：現在產能這麼緊，聯發科有沒有把握拿到足夠產能？

蔡力行這次沒有長篇大論，直接笑著回答：「台積電，沒問題的啦！」一句話也透露聯發科對先進製程產能取得的信心。

聯發科這份底氣背後還有AI訂單支撐。聯發科先前預期，今年第4季資料中心ASIC相關營收將超過20億美元，並已規畫採用輝達NVLink Fusion平台協助客戶開發客製化XPU；蔡力行也透露，目前已經有客戶，對後續產品快速量產上市「有絕對信心」。

談到台灣供應鏈合作，蔡力行更搬出輝達執行長黃仁勳曾用過的「Mafia」形容。他笑說，自己嫌「Mafia」聽起來太壞，黃仁勳便改稱「Good Fellas（好傢夥們）」，蔡力行還打趣說：「我也不確定這有沒有比較好。」

聯發科 蔡力行 SEMI 台積電 日月光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達與Google母公司認購公司債 蔡力行：代表AI產業對聯發科的信心

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

SEMICON／侯永清：AI需求劇增30年首見 台積電所需採購設備超預期

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

相關新聞

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

市場流傳台達電特定批次電源供應器電容器可能有品質問題，股價重挫逾7%；公司表示將協助換貨，確保客戶需求不受影響。

SEMI大師論壇 聯發科蔡力行向台積電、日月光「要產能」逗笑全場

「Cliff（台積電資深副總暨副共同營運長侯永清的英文名字）、Tien（日月光集團營運長）、SPIL（矽品），能不能再多給我一些產能？2027、2028、2029，可以嗎？」

友達新加坡廠將出售 交易總金額新台幣87.53億元

友達（2409）董事會2日通過處分子公司AFPD Pte. Ltd.其廠房及相關廠務附屬設施，交易總金額為新加坡幣3.5億元（未稅，約當新台幣 87.53億元），將售予Western Digital (Singapore) Pte. Ltd.及/或其指定之人。

宏碁發表概念性二合一掌機 50周年秘密藏其中

宏碁（2353）衝刺掌機產品線，2日於德國柏林IFA大展上宣布推出Predator Atlas 7掌上型遊戲機，將近期發表的8 吋旗艦機效能，融入於更輕巧便攜的7吋機身中。進一步擴大Predator掌上型電競產品陣容。此外，宏碁亦同步發布創新概念產品Project DualPlay Mini，兼具高效能遊戲掌機與行動生產力裝置的功能，打破遊戲與工作設備之間的界線。值得一提的是，為紀念宏碁成立50周年，機身背蓋上以摩斯密碼刻印「Acer 50 since 1976」字樣。

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI基礎建設需求持續爆發，全球半導體供應鏈擴產速度面臨空前考驗。台積電資深副總經理侯永清表示，AI帶來的需求成長幅度及變化頻率，是過去30年從未見過的情況。為解決AI產能瓶頸，台積電已把建廠速度大幅提高至過去約5倍，目前光在台灣就有17座廠同步興建，海外另有5至6座廠推進，但即使如此，「仍然無法滿足需求」。

Google技術長來台開講！稱AI將指數級成長 看懂TPU與資料中心設計邏輯

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今（2）日開展，Google技術長兼AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat擔任大師論壇的首位主題講者，這也是他首度在亞洲對外開講。對於人工智慧（AI）的演進發展，他認為，AI目前發展已從「生成式AI」進入「代理式AI」，但未來會進入到「Agent to Agent」時代，代理式AI彼此自動對話，AI應用會呈指數級成長，全球算力需求已無上限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。