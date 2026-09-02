SEMI大師論壇 聯發科蔡力行向台積電、日月光「要產能」逗笑全場

「Cliff（台積電資深副總暨副共同營運長侯永清的英文名字）、Tien（日月光集團營運長）、SPIL（矽品），能不能再多給我一些產能？2027、2028、2029，可以嗎？」

SEMICON Taiwan 2026大師論壇上，聯發科副董事長暨執行長蔡力行與日月光營運長吳田玉進行爐邊對談，一開場沒有太多客套，直接向這全球最大晶圓製造和封裝產能供應商直接「要產能」，而且一口氣從2027年要到2029年。

吳田玉也立刻笑著接球：「我們會盡全力！」蔡力行則趕緊笑回：「放輕鬆一點，這是爐邊聊天，不是正式演講。」兩人短短幾句交鋒，引起現場笑聲，卻也意外成為AI供應鏈現在最真實的寫照。

或許蔡力行是想讓氣氛變的更融洽些。不過玩笑歸玩笑，卻也看出國內IC設計龍頭聯發科在AI布局已嚐到甜頭，卻已經為未來龐大的訂單如何如期到位而大傷腦筋。

今天與蔡力行對談的，正好是掌握全球擠破頭的晶圓製造龍頭台積電和封裝測試龍頭日月光，以及全球ABF載板重要供應商欣興，目前又處於產能和材料供不應求局面，也難怪蔡力行不放過這個好機會，直接當面要產能。

有趣的是，蔡力行台上才剛向日月光「討產能」，會後媒體馬上把問題丟回給他：現在產能這麼緊，聯發科有沒有把握拿到足夠產能？

蔡力行這次沒有長篇大論，直接笑著回答：「台積電，沒問題的啦！」一句話也透露聯發科對先進製程產能取得的信心。

聯發科這份底氣背後還有AI訂單支撐。聯發科先前預期，今年第4季資料中心ASIC相關營收將超過20億美元，並已規畫採用輝達NVLink Fusion平台協助客戶開發客製化XPU；蔡力行也透露，目前已經有客戶，對後續產品快速量產上市「有絕對信心」。

談到台灣供應鏈合作，蔡力行更搬出輝達執行長黃仁勳曾用過的「Mafia」形容。他笑說，自己嫌「Mafia」聽起來太壞，黃仁勳便改稱「Good Fellas（好傢夥們）」，蔡力行還打趣說：「我也不確定這有沒有比較好。」