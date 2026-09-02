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外資眼中台灣百強洗牌 AI供應鏈包辦前10…台積電蟬聯、鴻海跌出十強

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
外資精選台灣100強頒獎典禮暨外資論壇2日登場，邀請默克電子執行副總裁暨薄膜事業部主管冉紓睿（Surésh Rajaraman）（右2）、巴斯夫台灣董事長暨電子材料業務主管黎博曼（Jens Liebermann）（左2）分享深耕台灣的理由。記者藍鈞達／攝影
外資精選台灣100強頒獎典禮暨外資論壇2日登場，邀請默克電子執行副總裁暨薄膜事業部主管冉紓睿（Surésh Rajaraman）（右2）、巴斯夫台灣董事長暨電子材料業務主管黎博曼（Jens Liebermann）（左2）分享深耕台灣的理由。記者藍鈞達／攝影

AI浪潮正在重寫外資眼中的台灣好公司名單。台灣董事學會今（2）日公布「2026外資精選台灣100強」，台積電蟬聯冠軍，台達電日月光投控分居第2、3名；值得注意的是，今年前10強清一色為AI供應鏈相關企業，反映國際資金持續向AI基礎建設集中。去年排名第2的鴻海，今年則跌出前10名。

今年第4至10名依序為台光電、奇鋐致茂、智邦、欣興、信驊及貿聯-KY，涵蓋銅箔基板、散熱、測試設備、網通、IC載板、伺服器管理晶片及連接器等領域，幾乎完整呈現AI伺服器供應鏈。相較去年榜單，除台積電續居榜首，台達電由第3升至第2，台光電由第8升至第4、奇鋐由第6升至第5；去年前10名的鴻海、元太、材料-KY、臻鼎-KY、瑞昱及川湖今年全數退出十強，榜單洗牌幅度明顯。

台灣董事學會理事長周行一表示，「外資精選台灣100強」模擬國際機構法人選股邏輯，從市場面、基本面及永續面篩選企業。今年研究涵蓋2,283家上市、上櫃及興櫃公司，首先要求市值達5億美元以上，且2025年初至2026年3月底外資持股金額淨增加，再篩選2023至2025年連續獲利、營收年複合成長率為正的企業，並排除公司治理評鑑後20%及有治理缺失者，最後依外資持股金額增加幅度選出100強。

證交所業務委員暨亞資中心推動辦公室執行長胡則華表示，台灣其實有許多好公司，但「好公司不見得會自動被市場看見」，不少外資反映，部分台灣企業較少主動向國際投資人說明未來規畫及資本配置，台灣隱形冠軍若要走向國際市場，仍須強化與外資溝通。

論壇也邀請默克電子、巴斯夫台灣及諾和諾德台灣等跨國企業高階主管分享深耕台灣理由。默克電子執行副總裁冉紓睿（Surésh Rajaraman）指出，台灣在全球半導體產業地位獨特，尤其先進製程及封裝均居領先位置；默克去年底啟用高雄半導體科技旗艦園區，投資約170億元，也是集團電子事業迄今最大單一全球投資，顯示國際企業持續押注台灣半導體供應鏈。

鴻海 供應鏈 台積電 日月光投控 致茂 奇鋐 欣興 台達電

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