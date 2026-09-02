長期深耕功率半導體 強茂榮獲「2026 外資精選台灣企業 100 強」肯定
強茂（2481）首次參與「外資精選台灣企業 100 強（Taiwan FINI 100）」評選，即入選 2026 年百強榜單，名列第 74 名，並於 9 月 2 日出席在台北漢來大飯店舉行的頒獎典禮。
該評選由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）共同發布，從市場面、基本面及永續面評選企業。此次入選，展現強健穩健的營運體質及對國際投資人的吸引力。
「外資精選台灣企業 100 強」參考國際機構法人的投資觀點，從市場面、基本面及永續面進行篩選。本屆研究涵蓋台灣 2,283 家上市、上櫃及興櫃企業，依市值、外資持股金額變化、連續三年獲利、營收複合年均成長率及公司治理等條件逐層檢視，遴選出具備穩健經營體質的百強企業，促進台灣企業與國際資本市場的連結。
強茂長期深耕功率半導體，整合產品研發、晶圓製造與封裝測試能力，持續拓展 MOSFET、二極體及積體電路（IC）等產品與解決方案，服務車用電子、AI 伺服器、工業控制及電源供應等應用領域。
透過功率元件與 IC 的整合，強茂提供更完整的電源管理與馬達驅動解決方案，協助客戶提升系統效率與可靠度，並透過全球製造布局及在地技術支援，強化供應鏈韌性與客戶合作。
在推動業務發展的同時，強茂亦持續落實公司治理與永續經營，將環境管理、節能減碳及人才培育融入營運，並積極深化與外資法人的溝通交流，拓展國際資本市場布局，增進國際投資人對公司營運策略與長期發展價值的了解。
適逢成立 40周年，強茂首次參與即躋身外資精選台灣企業百強，更是本屆百強榜單中唯一一家分離式元件企業，為多年深耕功率半導體的成果增添肯定。
展望未來，強茂將持續深化功率半導體與 IC 核心技術，拓展車用電子與 AI 應用市場，以產品創新、穩健經營及永續治理提升企業競爭力，為客戶與股東創造長期價值。
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