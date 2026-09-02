聽新聞
0:00 / 0:00
中華車旗下綠捷推四足機器人 拚明年台灣自製100%
SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天登場，中華車表示，旗下子公司綠捷（GreenTrans）發表新一代四足機器人GT5X與GT3X，目標建立台灣自主機器人核心技術，預計2027年達成在地自製率100%。
中華車透過新聞稿指出，2款產品攜手台灣廠商推動電池、馬達及電控國產化，從機構、驅動、控制、電池到人工智慧（AI）軟體系統，均由台灣團隊自主設計開發；2款四足機器人使用邊緣運算，讓AI實體落地，運用在智慧巡檢、廠務維運、特殊環境作業、物料載運與安全監控等多元場域。
中華車說明，綠捷四足機器人研發團隊由原中華汽車技術團隊轉任，延伸原有車用關鍵技術，團隊深耕車用嵌入式系統、整車控制、車規CAN BUS通訊架構及先進駕駛技術逾15年，其中關鍵自主移動機器人控制單元ACU（Autonomous-Mobile-Robot Control Unit）與電池管理系統（BMS）均由團隊自主設計開發。
為讓四足機器人從「會走」進階至「自主執行任務」，綠捷展開跨界合作，其中在核心算力與AI運動控制，與恩嘉科技合作採用輝達NVIDIA Jetson Orin平台，並透過NVIDIA Isaac Lab強化學習訓練環境，優化複雜地形的移動策略，在能源系統，綠捷與台塑新智能共同開發磷酸鋰鐵電池LFP系統。
中華車指出，未來綠捷四足機器人系列可依任務需求擴充熱影像、氣體偵測與AI視覺辨識等模組，展現台灣自主研發高負載智慧移動平台的軟硬體實力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。