中華車旗下綠捷推四足機器人 拚明年台灣自製100%

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展今天登場，中華車表示，旗下子公司綠捷（GreenTrans）發表新一代四足機器人GT5X與GT3X，目標建立台灣自主機器人核心技術，預計2027年達成在地自製率100%。

中華車透過新聞稿指出，2款產品攜手台灣廠商推動電池、馬達及電控國產化，從機構、驅動、控制、電池到人工智慧（AI）軟體系統，均由台灣團隊自主設計開發；2款四足機器人使用邊緣運算，讓AI實體落地，運用在智慧巡檢、廠務維運、特殊環境作業、物料載運與安全監控等多元場域。

中華車說明，綠捷四足機器人研發團隊由原中華汽車技術團隊轉任，延伸原有車用關鍵技術，團隊深耕車用嵌入式系統、整車控制、車規CAN BUS通訊架構及先進駕駛技術逾15年，其中關鍵自主移動機器人控制單元ACU（Autonomous-Mobile-Robot Control Unit）與電池管理系統（BMS）均由團隊自主設計開發。

為讓四足機器人從「會走」進階至「自主執行任務」，綠捷展開跨界合作，其中在核心算力與AI運動控制，與恩嘉科技合作採用輝達NVIDIA Jetson Orin平台，並透過NVIDIA Isaac Lab強化學習訓練環境，優化複雜地形的移動策略，在能源系統，綠捷與台塑新智能共同開發磷酸鋰鐵電池LFP系統。

中華車指出，未來綠捷四足機器人系列可依任務需求擴充熱影像、氣體偵測與AI視覺辨識等模組，展現台灣自主研發高負載智慧移動平台的軟硬體實力。