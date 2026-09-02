宏碁IFA發表一系列新品 AI PC、顯示器等產品登場

PC品牌大廠宏碁（2353）2日於德國柏林IFA展前舉行「next@acer」全球記者會，宣布一系列新品登場，除了鎖定AI商機，釋出全新AI PC、AI迷你工作站及輕薄筆電陣容外，宏碁亦推出全新可攜式電子紙螢幕、鎖定高效能遊戲與內容創作需求的顯示器，及電動滑板車等全新產品陣容。

下半年度全球科技業盛事，德國柏林消費電子展（IFA）即將於9月4日至8日登場，宏碁於IFA展前舉行next@acer全球記者會，宣布一系列新品登場。

宏碁本次IFA發表會釋出產品涵蓋AI PC、AI迷你工作站、輕薄筆電、平板、路由器、可攜式電子紙螢幕、鎖定高效能遊戲與內容創作需求的螢幕、投影機、行動網卡及電動滑板車等。

在AI裝置方面，宏碁宣布推出Acer Veriton RI110 AI迷你工作站（VRI110），專為重視空間效率、運算效能與安全性，並同時希望加速AI創新的組織所打造的精巧高效裝置。

宏碁表示，該機搭載Intel Core Ultra X7處理器358H與Intel Arc B390顯示卡，為設計、推論與內容創作提供高效能的本地端AI運算能力，並支援最高1,200億參數的AI模型。

另，宏碁宣布推出兩款全新輕薄筆記型電腦，分別為主打羽量級的Acer Swift Blade 14及Acer Swift Air 16，皆搭載Windows 11作業系統，全面拓展行動效能。

此外，宏碁推出全新Aspire系列裝置，滿足創作者、玩家與家庭多元需求，全新消費型產品涵蓋Aspire G 3D 16筆記型電腦與Aspire S系列All-in-One桌上型電腦。

宏碁表示，Aspire G 3D 16筆記型電腦結合裸視3D技術、AMD Ryzen AI Max+ 395處理器與RGB背光鍵盤，為創作、遊戲及視覺導向的生產力應用，提供強勁效能與沉浸式3D觀看體驗。

宏碁亦持續更新ESG相關NB產品，推出Acer Vero 16（V16-I71／V16-I71T）高階筆記型電腦，採用經審慎規劃選用的材料並大幅提升易維修性，且能維持出色效能。其設計著重於維修與升級便利性，機身採用再生及低碳製成的鋁材。

宏碁本次發表會重點之一，是鎖定顯示相關技術，全新產品涵蓋Acer EP130K可攜式電子紙螢幕、Acer PD163Q P3外接式三螢幕，全新Acer EP130K為需要長時間專注工作的專業人士、閱讀愛好者與戶外行動工作者所打造。

Acer PD163Q P3外接式三螢幕配備三片15.6吋Full HD IPS面板，讓使用者能同時瀏覽大量資訊或管理多個工作流程，適合需要彈性高效工作配置的混合辦公專業人士。

宏碁亦發表Predator、Acer Nitro與Acer ProDesigner系列全新螢幕產品陣容，鎖定高效能遊戲與內容創作需求。全新系列機種具備極速螢幕刷新率、高解析度面板與自適應顯示技術，滿足不同類型玩家與創作者的多元使用需求。

此外，宏碁發表全新電動滑板車Predator ES Thunder Pro以強勁動力、進階安全科技與智慧連網功能，為消費者帶來兼具性能、安全與智慧的全新移動選擇。