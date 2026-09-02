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和「關鍵客戶」展開合作 TEL台灣總裁：CPO是下一世代重要關鍵技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL台灣總裁仲間誠二表示，CPO是下一世代重要關鍵技術， TEL也和客戶展開合作。記者胡經周／攝影
TEL台灣總裁仲間誠二表示，CPO是下一世代重要關鍵技術， TEL也和客戶展開合作。記者胡經周／攝影

AI算力快速膨脹，晶片之間的資料傳輸逐漸由運算能力背後的配角，成為決定AI系統效能與功耗的關鍵，CPO（Co-Packaged Optics，共同封裝光學）也成為半導體設備商下一個兵家必爭之地。東京威力科創（TEL）台灣總裁仲間誠二今日明確表示，CPO是下一世代重要關鍵技術，矽光子不可能依靠單一製程實現，TEL正運用微影、塗佈顯影、清洗及乾式蝕刻等多項設備技術切入，且已和「關鍵客戶」展開合作，希望加速客戶研發並提高量產穩定性。

隨GPU運算能力快速提高，AI資料中心內部資料交換量暴增，傳統電訊號互連逐漸遭遇頻寬、距離及功耗限制。CPO的概念，就是將負責電訊號處理的半導體與光學元件更緊密整合，縮短高速電訊號傳輸距離，再利用光進行高速資料傳送，成為AI資料中心突破I/O（輸入輸出）瓶頸的重要技術方向。

這也讓TEL的設備布局找到新戰場。仲間誠二指出，矽光子並非一項單獨技術就能完成，需要多種製程共同整合，而TEL橫跨多項半導體核心製程，可以將不同設備技術組合提供給客戶，藉此縮短研發周期，並讓製程更快走向穩定量產。

TEL的優勢也不只侷限CPO單一環節。隨AI晶片從2D走向3D異質整合，公司近年積極擴充先進封裝設備，包括Wafer-to-Wafer Bonder（晶圓對晶圓鍵合）、Debonder（解鍵合）及雷射晶圓修整等，藉由擴充3D整合設備組合，掌握AI先進封裝市場快速成長的機會。

仲間誠二直言，先進封裝目前營收規模雖然還比不上晶圓前段設備，但「成長速度遠遠快於前段」，因此已被TEL列為優先發展市場。TEL上一會計年度先進封裝相關營收約2,000億日圓，本會計年度預估更將年增逾70%，反映AI正在把設備需求由先進製程一路推向3D整合與後段封裝。

值得注意的是，現場媒體詢問TEL與台積電等業者的CPO合作進度，但仲間誠二回答時並未直接點名台積電，僅證實「已與關鍵客戶合作」，因此現階段仍不宜將合作對象直接鎖定特定公司。

從TEL布局來看，CPO帶來的設備機會並非只有光學元件本身，而是當電子晶片、光子晶片與先進封裝愈來愈緊密整合後，原本分散在微影、清洗、蝕刻、鍵合與解鍵合等不同製程的設備需求，也開始匯聚。

仲間誠二並將矽光子列為台灣下一波可能受到全球關注的領域之一。隨台灣從先進製程、先進封裝進一步向矽光子延伸，TEL也企圖利用橫跨多項關鍵製程的設備組合，提前卡位AI由「電」走向「光電融合」的新一輪設備商機。

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