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輝達與Google母公司認購公司債 蔡力行：代表AI產業對聯發科的信心
針對輝達（NVIDIA）與Google母公司Alphabet都參與認購聯發科（2454）無擔保轉換公司債，聯發科執行長蔡力行於2日表示，這代表AI產業對於聯發科的信心，代表這兩家夥伴對該公司的興趣，他個人也認為公司未來會有很好的發展。
聯發科日前公告其海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，總額為39億美元，籌資將用於支應外幣購料的資金需求，其中由輝達認購35億美元，另外，Google母公司Alphabet也參與認購。
針對上述募資案，蔡力行今日出席SEMICON TAIWAN 2026大師論壇的爐邊對談活動，在會後受訪時指出，這是一個非常策略性的投資，有該公司兩家非常重要的生態系統合作夥伴參與。這代表AI產業對於聯發科的信心，代表這兩家夥伴對該公司的興趣，他個人也認為公司未來會有很好的發展。
蔡力行認為，這種策略性投資對聯發科、對台灣都是信心的表示。聯發科這幾年在AI方面的進展，包括技術能力跟執行力推進公司在產業裡有更高的成就，這點毫無疑義。該公司在7月底法說會提過，預期今年第4季時，會有超過20億美元的資料中心ASIC相關營收。
至於聯發科規畫採用輝達NVLink Fusion平台，協助客戶開發客製化XPU，何時可帶來效益，蔡力行說，已經有一些客戶，該公司也有絕對的信心，因為這個對客戶有價值的結合，可以使其產品很快量產上市，盡快產生營收跟獲利。
既然有銀彈在手，蔡力行也提到，產業永遠是無止盡的進步，所以聯發科對於研發投資絕對不會停下來，甚至要更加速，希望也有其他更好的機會。
至於目前市場上產能略顯供需緊張，聯發科對於產能確保是否有信心，蔡力行強調，「台積電，沒問題的啦」！
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