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TEL台灣總裁仲間誠二上任首揭三大經營核心 強調台灣不會被邊緣化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
東京威力科創(TEL)台灣區總裁仲間誠二上任首揭三大經營核心， 並強調台灣不會被邊緣化。記者胡經周／攝影
東京威力科創(TEL)台灣區總裁仲間誠二上任首揭三大經營核心， 並強調台灣不會被邊緣化。記者胡經周／攝影

東京威力科創（TEL）台灣總裁仲間誠二今年3月上任後，今日藉由SEMICON Taiwan開展，首度接受媒體訪問並公開說明TEL台灣經營方向。他提出這次改組以「人才優先、創造客戶價值、貢獻產業」為三大核心，並強調台灣仍是全球半導體產業「巨大且高度活躍的市場」。他強調，TEL將以貼近客戶的「Next-door Strategy（鄰居策略）」深化研發、服務及供應鏈布局，持續加碼投資台灣。

仲間誠二表示，上任後首要工作不是大幅調整組織架構，而是從「人」著手強化組織能力。半導體技術快速演進，要真正替客戶創造價值，不能只有先進技術，工程師還必須具備專業能力、第一線實務經驗，以及以客戶為中心的思維。因此，他希望打造讓員工能充分發揮能力的環境，將人才成長作為公司持續發展的根基。

TEL台灣目前員工超過2000人。仲間誠二坦言，少子化下，人才短缺並非台灣獨有，而是全球半導體業共同挑戰。TEL因此逐步由過去各國各自招募人才，轉向全球化人才策略，並透過GCE（Global Customer Engineering，全球客戶工程）體系，依不同市場及客戶需求調度工程人才。TEL官方資料顯示，截至2026年4月，台灣員工人數達2073人。

面對美國、日本積極建立本土半導體供應鏈，市場也關注全球晶圓廠遍地開花後，台灣是否可能遭到邊緣化？仲間誠二避談敏感的政治議題，但他說：「台灣仍是半導體產業非常龐大的市場，也是關鍵樞紐！」TEL會持續傾聽台灣客戶需求，並配合客戶技術藍圖調整布局。

仲間誠二指出，TEL在台灣採取「鄰居策略」，服務據點盡可能貼近晶圓廠，新竹並設有研發中心，直接與客戶合作下一代技術；台南營運中心則進一步強化維修與現場支援。目前TEL在台亦與超過80家供應商合作，形成設備、零組件、研發與服務生態系。

仲間誠二認為，AI持續提高晶片複雜度，未來台灣的角色也將從晶圓製造進一步向外延伸，點名AI智慧製造、矽光子及AI機器人，都可能成為下一波全球關注焦點。TEL也會依客戶需求、市場規模及未來發展評估，整體態度「正面」，顯示全球半導體製造版圖雖走向分散，台灣仍是TEL下一階段技術研發與設備服務不可忽視的核心據點。

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