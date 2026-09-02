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SEMICON／和大集團旗下和大芯科技首度參展 宣示跨足半導體封裝領域
國際半導體展2日登場，和大（1536）集團旗下和大芯科技首度參展，現場展出最新開發的CoWoS先進封裝檢測設備，和大集團總裁沈國榮表示，這套設備隨後將送交工研院及國內多家封測大廠進行測試，預計明年下半年正式出貨。
國科會去年底已審議通過和大芯進駐中科台中園區，全案投資金額6億元，而位於高鋒中科三廠的清淨室及產線最近也已完成，代表和大集團正式切入半導體產業，搶攻封裝測試設備3,000億元市場商機。
沈國榮指出，新開發的CoWoS先進封裝檢測設備，原訂今年底要接單出貨，不過在開發階段，配合合作的封測大廠變更設計要求，因此開發時程略為延誤，但所開發的產品，絕對符合客戶的標準與需求。
和大芯由和大工業、高鋒工業及虹宇測試設備合資成立，可藉由高鋒團隊常年精密設備組裝與研發經驗，及和大精密製造能量與自動化與機電整合技術合作，就近於中科台中園區設廠。
未來可享人力及地利之便，更能快速開發符合現今最夯的CoWoS封測設備商機，達到產品線多角化發展與AI應用，間接提升國內半導體產業全球競爭力。
沈國榮表示，和大芯已與國內多家封裝大廠完成送樣測試前的對接，首批第二代測試機將在高鋒中科廠上線組裝，隨後送交工研院及客戶端做最後驗測，預計明年下半年開始接單出貨。
高鋒中科廠初步規劃建置三條生產線，每月可生產36台先進封裝檢測設備，第一年的總產能可達400台，第二年增至600台；預期第三年產能達到1,000台，接著將規劃在嘉義大埔美園區現有的廠房擴產。
沈國榮說，和大芯推出的這款先進封裝檢測設備-IC最終測試分選機，擁有智慧自動化上下料、自動化物流系統，加上溫控系統的溫測效率更高，預期上市後將會掀起一波換機潮，也為集團營運挹注新成長動能。
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