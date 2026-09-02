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蔡司加碼台灣 新半導體創新中心規模倍增、設備研發在地化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣蔡司總經理蔡慧及即將獨立出來的半導體事業副總經理葉怡君今日宣布加碼台灣，將在北部成立半導體創新中心，規模倍增、設備研發在地化。記者簡永祥／攝影
台灣蔡司總經理蔡慧及即將獨立出來的半導體事業副總經理葉怡君今日宣布加碼台灣，將在北部成立半導體創新中心，規模倍增、設備研發在地化。記者簡永祥／攝影

AI晶片迭代速度愈來愈快，半導體設備商也必須同步縮短研發與驗證週期。德國光學大廠蔡司（ZEISS）今日宣布加碼台灣，規畫在北部設置新的半導體創新中心，規模至少較現有相關空間擴大一倍，並建置半導體等級無塵室，首波預計導入4至5台設備，推動設備研發與客戶驗證在地化。

台灣蔡司總經理蔡慧表示，新的半導體創新中心確定落腳北部，但目前尚未公布確切地點及啟用時間，僅透露將於近期完成。新據點規模至少較現有相關空間擴大一倍，並將從實驗室等級提升至無塵室等級，甚至朝晶圓廠等級靠攏。

台灣蔡司目前已有逾400名員工，未來預計再增加20至30人，其中半導體相關人力估計增加10至20人。透過擴大設備、空間與人力配置，蔡司希望更貼近台灣半導體客戶，回應先進製程、AI晶片及先進封裝快速發展所帶來的需求。

蔡慧表示，過去一項硬體設計或AI產品可能使用3至4年，不需要大幅改變；如今AI產品更新速度明顯加快，產品迭代週期持續縮短，也迫使設備商同步提高研發與驗證速度。

此外，先進製程與AI晶片涉及高度敏感的樣品，部分客戶已不適合將樣品送往海外驗證。蔡司因此決定把更多設備與技術能量直接放在台灣，讓客戶就地進行Demo、製程開發及樣品驗證。

新創新中心與2024年啟用的新竹創新中心有所區隔。新竹據點主要以Lab Level（實驗室等級）為主，北部新中心則將導入Clean Room Level（無塵室等級）設備與環境，提供更接近量產條件的測試與驗證服務，協助客戶縮短Process Development Cycle Time（製程開發週期），並在驗證應用的同時共同改善設備與產品。

蔡慧強調，半導體事業發展路徑正從Mask（光罩）一路延伸至Wafer（晶圓）及Package（封裝）。AI帶動2.5D、3D先進封裝快速發展，晶片結構愈來愈複雜，缺陷檢測也從過去在平面上尋找缺陷，轉變為在立體結構中定位微小問題。

尤其HBM（高頻寬記憶體）與Logic（邏輯晶片）成本高昂，愈晚發現缺陷，損失愈大。因此，如何更早、更快，並以非破壞方式找出3D結構中的微小缺陷，已成為提升良率的重要關鍵。

CPO（共同封裝光學）則是蔡司下一波布局重點。隨著AI資料中心高速傳輸從電走向光電整合，傳統失效分析方法不一定適用於PIC（光子積體電路）。FAU（光纖陣列單元）與模組如何快速耦合，以及晶圓與封裝階段如何進行光學測試，都成為CPO量產必須克服的問題。

蔡司透露目前正開發DaVinci設備，鎖定PIC大量製造測試，採取Fiberless（無光纖）方式，降低傳統測試必須精細對準光纖的複雜度。設備目標涵蓋Wafer Level（晶圓級）及Package Level（封裝級）PIC光學測試，示範驗證系統也規劃落地台灣，供客戶進行測試。

不過因CPO目前尚未形成統一標準，蔡司也表示願意與更多台灣廠商合作，參與未來標準制定。蔡司強調，AI時代維持技術領先，不能只在問題發生後再解決，而是必須與客戶更早共同開發、提早發現問題，讓台灣創新中心成為客戶需求與下一世代技術藍圖之間的橋樑。

人才是蔡司加碼台灣的另一項核心策略。除計畫擴大本地工程團隊外，蔡司也將增加德國總部技術及應用工程人員長期派駐台灣，加速Knowledge Exchange（知識交流）。

同時，台灣工程師也將持續赴德國受訓，透過台灣與德國之間的雙向人才交流，強化研發、應用工程及客戶服務能力。蔡司希望藉此把更多技術支援與產品開發能量留在台灣，並配合AI晶片快速迭代及半導體製程持續演進，建立更完整的在地服務與創新體系。

蔡司 半導體 晶片

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