友達新加坡廠將出售 交易總金額新台幣87.53億元

友達（2409）董事會2日通過處分子公司AFPD Pte. Ltd.其廠房及相關廠務附屬設施，交易總金額為新加坡幣3.5億元（未稅，約當新台幣 87.53億元），將售予Western Digital (Singapore) Pte. Ltd.及/或其指定之人。

友達公司指出，為聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構，董事會決議出售建物面積17萬7,056平方公尺（約5萬3,559坪）、及附屬設備一批，予Western Digital (Singapore) Pte. Ltd.及/或其指定之人。總價為新加坡幣3.5億元（約當新台幣 87.53億元）。預計處分利益尚待買方取得當地主管機關之核准後確認。

友達於2023年12月即證實，因LCD面板需求低迷及產線不具經濟效益，將關閉新加坡廠（L4B產線）並將設備運回台灣。新加坡廠已於2023年12月底停止生產，部分留守員工協助善後至2024年第1季。

友達同步公告說明指出，AFPD將提出OTP予買方簽署，並提供買方於OTP日期起10個營業日的選擇權期間（Option Period）。且過戶前提條件將視買方是否取得當地主管機關（包括但不限於 Jurong Town Corporation）之核准。