明泰攜手工研院和辰隆科技 啟動B5G/Pre-6G巨量天線基地台研發

網通大廠明泰科技（3380）2日宣布，攜手工研院資通所與辰隆科技，共同推動「B5G/Pre-6G公網巨量天線無線電單元計畫」，三方將共同投入Massive MIMO RU（巨量天線無線電單元）產品與相關技術研發。明泰科技將建置先進的毫米波與Sub-6GHz陣列天線量測實驗室，強化高階通訊設備自主研發能量與量測技術。

隨著行動通訊由5G朝向B5G/Pre-6G演進，高畫質影音、車聯網、工業自動化及人工智慧服務帶動資料流量快速成長，基地台需要具備更高的傳輸效能、頻譜效率及訊號覆蓋能力。然而，目前國內電信公網使用的高階基地台產品仍多仰賴國際大廠，如何建立自主技術與完整供應鏈，已成為台灣通訊產業發展的重要課題。

計畫將整合大型天線陣列、寬頻射頻收發、三維波束成形及多使用者多輸入多輸出（MU-MIMO）等關鍵技術，將訊號高速且精準地傳送到需要的地方，並同時服務更多使用者。相關技術未來可望應用於都會區公網、智慧交通、大型場館、交通樞紐、校園及企業專網等多元場域。