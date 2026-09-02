快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

SEMICON／AI載板愈做愈大、層數增加 欣興簡山傑：供應壓力持續升高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
SEMICON Taiwan大師論壇壓軸爐邊對談，欣興電子董事長兼策略長簡山傑。記者胡經周／攝影
SEMICON Taiwan大師論壇壓軸爐邊對談，欣興電子董事長兼策略長簡山傑。記者胡經周／攝影

SEMICON Taiwan大師論壇2日舉行壓軸爐邊對談，載板大廠欣興（3037）董事長兼策略長簡山傑表示，AI需求快速成長，載板產能目前仍然吃緊，加上AI晶片所需載板尺寸愈來愈大、層數增加，設計也更加複雜，讓原本緊張的供給面臨更大壓力。

簡山傑指出，欣興持續與客戶確認產能需求，並準備新廠，同時爭取土地、電力及人才。只是載板擴產牽動整條供應鏈，關鍵設備與材料供應商多來自日本，其中不少是中小型企業，面對突然湧入的需求，同樣承受不小壓力。

為了讓上游更清楚掌握市場變化，欣興過去一年半與客戶共同和相關供應商開會超過10次，說明市場能見度及終端客戶需求。目前已看到部分供應商正面回應，並開始增加產能，但後續仍要持續合作，建立供應商擴產信心及供應鏈韌性。

產能之外，AI也不斷拉高載板的技術要求。簡山傑表示，客戶對熱膨脹係數、介電常數及雜訊的要求更加嚴格，也開始要求嵌入式結構與更複雜的多層設計。這些挑戰不是欣興單獨可以解決，設備、材料及製造端必須建立更緊密的合作模式。

談到成熟製程，簡山傑認為，先進製程與成熟製程彼此互補。儘管市場焦點多集中在2奈米及先進運算，成熟與特殊製程仍是AI生態系的重要一環，業者應鎖定差異化及高附加價值方案，不能只靠成本競爭。

他指出，AI將帶動更多特殊應用，高頻寬記憶體、特殊記憶體、邏輯晶粒、搭載深溝槽電容的中介層及矽光子，都有成熟製程可以切入的機會。成熟製程並不只是傳統市場，仍有不少AI商機有待開發。

晶片 欣興

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON登場 AI驅動半導體新成長循環 勤業眾信：企業關注三大趨勢

AI封裝需求狂飆、瓶頸浮現 日月光高雄同蓋7廠、台積電何軍憂軟體缺口

AI 重塑半導體競爭版圖 勤業眾信籲台企掌握3大趨勢

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

相關新聞

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

受到市場流傳疑似「截取」台達電（2308）發文給客戶部分內容指出，公司特定批次產品電容器可能有問題影響，台達電2日盤中股價重挫。

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI基礎建設需求持續爆發，全球半導體供應鏈擴產速度面臨空前考驗。台積電資深副總經理侯永清表示，AI帶來的需求成長幅度及變化頻率，是過去30年從未見過的情況。為解決AI產能瓶頸，台積電已把建廠速度大幅提高至過去約5倍，目前光在台灣就有17座廠同步興建，海外另有5至6座廠推進，但即使如此，「仍然無法滿足需求」。

三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說

工業廠房交易夯，宏大國際資產表示，今年截至目前，三大企業包括美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，購廠投資總金額即逾一千億，廠房分別位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證AI工業熱潮是台灣現在進行式。

擔心台積電變「美積電」？ 連賢明：台灣更該留意兩大風險

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

SEMICON／高明鐵：今年為矽光子元年 看好2028至2030年市場將迎大爆發

國際半導體展2日登場，高階光通訊與半導體設備商高明鐵（4573）表示，今年為矽光子元年，看好2028至2030年市場將迎來大規模爆發，高明鐵本次展出完整矽光子檢測方案，並且積極往晶圓檢測領域推進。

宏碁IFA發表一系列新品 AI PC、顯示器等產品登場

PC品牌大廠宏碁（2353）2日於德國柏林IFA展前舉行「next@acer」全球記者會，宣布一系列新品登場，除了鎖定AI商機，釋出全新AI PC、AI迷你工作站及輕薄筆電陣容外，宏碁亦推出全新可攜式電子紙螢幕、鎖定高效能遊戲與內容創作需求的顯示器，及電動滑板車等全新產品陣容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。