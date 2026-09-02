宏碁發表概念性二合一掌機 50周年秘密藏其中

宏碁（2353）衝刺掌機產品線，2日於德國柏林IFA大展上宣布推出Predator Atlas 7掌上型遊戲機，將近期發表的8 吋旗艦機效能，融入於更輕巧便攜的7吋機身中。進一步擴大Predator掌上型電競產品陣容。此外，宏碁亦同步發布創新概念產品Project DualPlay Mini，兼具高效能遊戲掌機與行動生產力裝置的功能，打破遊戲與工作設備之間的界線。值得一提的是，為紀念宏碁成立50周年，機身背蓋上以摩斯密碼刻印「Acer 50 since 1976」字樣。

德國柏林消費電子展（IFA）即將於9月4日至8日登場，宏碁於IFA展前舉行next@acer全球記者會，宣布一系列新品登場。

Predator Atlas 7（PA07-I51）專為追求旗艦級Predator遊戲體驗，同時重視便攜的行動玩家打造。裝置最高搭載Intel Arc G3 Extreme處理器及最高Intel Arc B390顯示晶片，帶來突破性的遊戲掌機效能。搭配Xbox Game Pass訂閱服務，玩家開箱即可暢玩數百款遊戲，享受高效能遊戲體驗，並充分發揮Windows 11遊戲體驗的各項優勢。

此外，Predator亦推出8吋Project DualPlay Mini概念裝置，重新定義掌上型遊戲機的可能性。全新概念裝置以雙重功能為核心設計，既可作為遊戲掌機，亦能當作行動生產力工作站使用，讓使用者無需另外攜帶裝置，即可在遊戲與工作模式之間流暢切換。

在遊戲應用方面，Project DualPlay Mini支援兩種不同的操控配置。傳統筆電模式可藉由內建的背光實體鍵盤，提供適合第一人稱射擊遊戲的操控方式；遊戲掌機模式則能為其他類型遊戲提供類似遊戲主機的操作體驗。

在生產力應用方面，Project DualPlay Mini可作為行動工作裝置使用，使用者能連接外接螢幕，在移動途中也能維持工作效率，無須另外攜帶第二部裝置。

Project DualPlay Mini採用獨特的翻轉與旋轉設計，可在掌上型裝置與迷你筆電模式之間轉換。為紀念宏碁成立50周年，機身背蓋上以摩斯密碼刻印「Acer 50 since 1976」字樣，藉此呼應宏碁的重要里程碑及Predator品牌特色。