快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

景美科技鎖定AI測試介面商機 三大產品線同步升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
景美科技在SEMICON Taiwan2026展出上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener 測試機框三大核心產品線， 衝刺AI測試介面商機。圖／景美科技提供
景美科技在SEMICON Taiwan2026展出上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener 測試機框三大核心產品線， 衝刺AI測試介面商機。圖／景美科技提供

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展今日台北南港展覽館一、二館開展。先進製程測試介面結構件供應商 景美科技（7899）以「上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener 測試機框」三大核心產品線參與此次產業盛會，展出對應AI與高效能運算（HPC）晶片測試需求的高精度關鍵結構件。

景美今年參展產品為核心　三大探針卡產品線是展出重點，包括上下導板細微鑽孔（Upper／Lower Plate）：占上半年營收26%。於陶瓷或工程塑膠基板加工出引導探針對位的細微孔位，孔徑、孔距與板厚公差直接決定探針卡的對位精度與良率，屬公司技術門檻最高的產品。以孔數計價，針數與孔位密度越高，單片加工價值越高。

其次是探針卡結構組件（Spacer、JIG、Backer等）：占上半年營收48%，為公司最大宗產品線。以高精度組裝工藝控制公差累積，確保探針卡模組在反覆接觸、高溫測試環境下維持結構穩定與可靠度。

第三是ATE Stiffener 測試機框：占上半年營收11%。公司於2025年第四季通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自2026年第一季起穩定出貨。

景美科技發言人鄭雅文表示，三大探針卡相關產品線合計占上半年營收85%。景美科技同時具備高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料的整合加工實力，可依客戶需求提供少量多樣、高度客製化的彈性製造。

不過鄭雅文強調，公司的成長並非依賴單一產品線拉抬。隨AI與HPC晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合ATE Stiffener 測試機框三大能力均同步出現需求成長，三條產品線並進，是今年營運動能的來源。

景美科技技術長何震宏表示，AI與HPC晶片快速發展，訊號接點密度與測試針數持續提升，帶動單張探針卡對導板孔數與結構精度的需求同步升級；由於細微鑽孔以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。公司上半年營收已逐季墊高。

展望下半年，景美科技表示，AI晶片測試需求延續，既有客戶專案亦陸續進入量產階段，公司以延續逐季成長態勢為營運目標。景美科技將持續聚焦高精度製程能力升級與高毛利產品比重提升，以技術領先、品質穩定與量產交付三大優勢，朝全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商的目標穩健邁進。

營收 科技 先進製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SEMICON／景美展出三大核心產品線 搶攻AI與HPC晶片測試商機

景美科技搶攻 AI 測試介面商機 下半年拚延續逐季成長

景美科技半導體展秀3大探針卡 下半年拚逐季成長

精測接觸 CSP 大廠 部分 ASIC 測試產品已量產

相關新聞

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

受到市場流傳疑似「截取」台達電（2308）發文給客戶部分內容指出，公司特定批次產品電容器可能有問題影響，台達電2日盤中股價重挫。

AI需求半年翻近倍 台積電侯永清：建廠速度提升5倍仍追不上

AI基礎建設需求持續爆發，全球半導體供應鏈擴產速度面臨空前考驗。台積電資深副總經理侯永清表示，AI帶來的需求成長幅度及變化頻率，是過去30年從未見過的情況。為解決AI產能瓶頸，台積電已把建廠速度大幅提高至過去約5倍，目前光在台灣就有17座廠同步興建，海外另有5至6座廠推進，但即使如此，「仍然無法滿足需求」。

三大企業狂買廠房金額破千億！為何沒有台積電？專家這麼說

工業廠房交易夯，宏大國際資產表示，今年截至目前，三大企業包括美光（Micron）、日月光（3711）、矽品，購廠投資總金額即逾一千億，廠房分別位於桃園、苗栗、台南、高雄等處，驗證AI工業熱潮是台灣現在進行式。

擔心台積電變「美積電」？ 連賢明：台灣更該留意兩大風險

台企赴美投資持續擴大，規模上看550億美元，也讓台灣半導體供應鏈是否加速外移再受關注。中經院院長連賢明認為，台灣現在更需要關心兩大問題，一是快速擴大的對美貿易順差，恐在美國期中選舉期間再被放大；二是韓國三星正藉由AI與記憶體景氣復甦重新累積資本與競爭實力，這兩項風險，都比單純計算台積電（2330）在美國蓋多少廠更值得注意。

SEMICON／高明鐵：今年為矽光子元年 看好2028至2030年市場將迎大爆發

國際半導體展2日登場，高階光通訊與半導體設備商高明鐵（4573）表示，今年為矽光子元年，看好2028至2030年市場將迎來大規模爆發，高明鐵本次展出完整矽光子檢測方案，並且積極往晶圓檢測領域推進。

宏碁 IFA 發表一系列 AI PC、顯示器等多元新品

PC品牌大廠宏碁（2353）2日於德國柏林IFA展前舉行「next@acer」全球記者會，宣布一系列新品登場，除了鎖定AI商機，釋出全新AI PC、AI迷你工作站及輕薄筆電陣容外，宏碁亦推出全新可攜式電子紙螢幕、鎖定高效能遊戲與內容創作需求的顯示器，及電動滑板車等全新產品陣容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。