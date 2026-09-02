景美科技鎖定AI測試介面商機 三大產品線同步升級

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展今日台北南港展覽館一、二館開展。先進製程測試介面結構件供應商 景美科技（7899）以「上下導板細微鑽孔、探針卡結構組件、ATE Stiffener 測試機框」三大核心產品線參與此次產業盛會，展出對應AI與高效能運算（HPC）晶片測試需求的高精度關鍵結構件。

景美今年參展產品為核心 三大探針卡產品線是展出重點，包括上下導板細微鑽孔（Upper／Lower Plate）：占上半年營收26%。於陶瓷或工程塑膠基板加工出引導探針對位的細微孔位，孔徑、孔距與板厚公差直接決定探針卡的對位精度與良率，屬公司技術門檻最高的產品。以孔數計價，針數與孔位密度越高，單片加工價值越高。

其次是探針卡結構組件（Spacer、JIG、Backer等）：占上半年營收48%，為公司最大宗產品線。以高精度組裝工藝控制公差累積，確保探針卡模組在反覆接觸、高溫測試環境下維持結構穩定與可靠度。

第三是ATE Stiffener 測試機框：占上半年營收11%。公司於2025年第四季通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自2026年第一季起穩定出貨。

景美科技發言人鄭雅文表示，三大探針卡相關產品線合計占上半年營收85%。景美科技同時具備高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料的整合加工實力，可依客戶需求提供少量多樣、高度客製化的彈性製造。

不過鄭雅文強調，公司的成長並非依賴單一產品線拉抬。隨AI與HPC晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合ATE Stiffener 測試機框三大能力均同步出現需求成長，三條產品線並進，是今年營運動能的來源。

景美科技技術長何震宏表示，AI與HPC晶片快速發展，訊號接點密度與測試針數持續提升，帶動單張探針卡對導板孔數與結構精度的需求同步升級；由於細微鑽孔以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。公司上半年營收已逐季墊高。

展望下半年，景美科技表示，AI晶片測試需求延續，既有客戶專案亦陸續進入量產階段，公司以延續逐季成長態勢為營運目標。景美科技將持續聚焦高精度製程能力升級與高毛利產品比重提升，以技術領先、品質穩定與量產交付三大優勢，朝全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商的目標穩健邁進。