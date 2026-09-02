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AI浪潮來勢兇猛 劉揚偉：Made in Taiwan將變成Made with Taiwan

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輝達全球業務營運副總裁兼台灣區總經理李文如（左起）、鴻海董事長劉揚偉、輝達技術長麥克·卡方（Michael Kagan）。記者蕭君暉／攝影
輝達全球業務營運副總裁兼台灣區總經理李文如（左起）、鴻海董事長劉揚偉、輝達技術長麥克·卡方（Michael Kagan）。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉2日出席「半導體大師論壇」時表示，「這波人工智慧（AI） 浪潮來勢極其兇猛巨大，整個供應鏈都承受著前所未有的擴張壓力，全球供應鏈也跟著發生轉變，過去我們習慣思考『Made in Taiwan』（台灣製造），現在我們必須轉向思考『Made with Taiwan』（與台灣攜手製造）——結合台灣的核心實力，與當地市場的國家共同合作製造」。

劉揚偉說，「早在十年前我們就觀察到全球供應鏈必將發生根本性的變革，大家常聽到的不是『脫鉤』（Decouple），而是『去風險化』（Derisking），客戶開始要求分散風險，不能再把雞蛋放在同一個籃子裡，這驅使我們走向跨國布局」。

他說，這背後的成因其實很自然，觀察世界各國，一旦國內政治局勢穩定，國家領導人首要追求的就是經濟成長（GDP）與全民繁榮，大家思考的都是如何拉抬本國的GDP。順理成章地，他們會希望自己在國內消費的產品，最好能在本國境內製造生產。

他強調，「十年前我們就預見了這個趨勢，而近期的地緣政治變局並未改變方向，反倒加速了進程。這正是為什麼我們大家都在經歷這段走出台灣、走向世界各國的過程，不僅是為了滿足客戶分散風險的要求，更是為了迎合地緣政治改變之下，各個國家希望產品在地生產的期待」。

他說，「我記得在2022年，我受邀在印尼舉辦的B20峰會上演講，當時我演講的主題正是『分享、合作、共榮』（Share, Collaborate, and Thrive together）。過去的思維是在單一國家內包辦（製造）所有事情，未來的模式是與其他國家共享資源、深化協作，進而達成跨國共榮」。

以台灣為例，他說，「我們擁有獨特的文化底蘊、優質的教育體系，以及穩定的產業政策，這造就了我們兼具極致品質與敏捷速度的卓越製造實力。正如我所言，AI需求來得又急又猛，你需要一個能夠快速應變、迅速調整步伐的基地，台灣的產業體質正是最佳人選」。

他指出，「如果我們能在前方帶頭快速奔跑，並將部分生產線適度移轉至當地消費市場國家，大家攜手協作，便能實現共同繁榮，而非僅僅局限於單一國家之內」。

他強調，「我們必須體認到大環境正在劇烈變革，AI讓整體步調全面提速，我們絕不能墨守成規——那種關起門來自己研發IP、開發產品、再推向市場的傳統線性流程，速度已經遠遠跟不上市場節奏。整個世界必須以更緊密的協同方式運作」。

鴻海 劉揚偉 半導體 供應鏈

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