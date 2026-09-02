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和碩GB300首批「T1專案」正式出貨 童子賢：AI熱潮正要開始

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
和碩董事長童子賢（右二）1日赴桃園廠參與首批GB300出貨作業。圖／讀者提供
和碩董事長童子賢（右二）1日赴桃園廠參與首批GB300出貨作業。圖／讀者提供

和碩（4938）AI伺服器出貨傳捷報，GB300開始邁入出貨階段。業界傳出，和碩桃園廠開始進行雲端運算事業群「T1專案」首批出貨作業。和碩董事長童子賢對此消息指出，AI產業熱潮現在才正要開始。

業界傳出，和碩桃園廠1日開始進行首批GB300伺服器整櫃出貨，象徵和碩開始全力衝刺這波AI伺服器新商機。童子賢對此回應表示，目前AI產業熱潮才正要開始，且隨著AI產業高速成長，台灣搭上的已經不是AI「汽車」，而是AI「高鐵」，代表這波商機發展將會相當強勁。

據了解，和碩在AI伺服器產業近年來持續追趕，並喊出今年伺服器營收將會有十倍成長，且預期GB300伺服器生命周期仍未結束，預期將會延續到明年，初期主要將鎖定NeoCloud市場，後續也將會瞄準HyperScaler客戶。

和碩 童子賢 伺服器

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