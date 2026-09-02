聽新聞
0:00 / 0:00
和碩GB300首批「T1專案」正式出貨 童子賢：AI熱潮正要開始
和碩（4938）AI伺服器出貨傳捷報，GB300開始邁入出貨階段。業界傳出，和碩桃園廠開始進行雲端運算事業群「T1專案」首批出貨作業。和碩董事長童子賢對此消息指出，AI產業熱潮現在才正要開始。
業界傳出，和碩桃園廠1日開始進行首批GB300伺服器整櫃出貨，象徵和碩開始全力衝刺這波AI伺服器新商機。童子賢對此回應表示，目前AI產業熱潮才正要開始，且隨著AI產業高速成長，台灣搭上的已經不是AI「汽車」，而是AI「高鐵」，代表這波商機發展將會相當強勁。
據了解，和碩在AI伺服器產業近年來持續追趕，並喊出今年伺服器營收將會有十倍成長，且預期GB300伺服器生命周期仍未結束，預期將會延續到明年，初期主要將鎖定NeoCloud市場，後續也將會瞄準HyperScaler客戶。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。