SEMICON／蔡司加速半導體戰略布局 加碼投資台灣將設立半導體創新中心
2026 SEMICON將以蔡司半導體製造科技事業群與工業品質研究方案事業群為代表，於現場展出兩大先進解決方案NLX系統與AIMS EUV 3.0系統的微縮模型，展現半導體創新服務量能。同時，看好台灣半導體製造領域加速發展，亦宣布由葉怡君 (Claire Yeh) 出任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理，全面負責台灣半導體市場的營運與策略發展。
因應台灣半導體產業鏈持續發展，在AI浪潮下晶片價值與複雜度推升，全球光學與量測技術領導品牌蔡司 (ZEISS) 宣布深化在台布局，除跨事業群提供先進量測與檢測技術資源，更以客戶需求為核心整合組織架構，搭配陸續於台灣落地的創新中心與品質中心，持續推動「Taiwan to Global」經營策略，結合台灣在前瞻技術商業化、完整半導體供應鏈與人才發展的優勢，跨產業攜手推動創新，將在地技術與解決方案帶向國際市場。
蔡司深化台灣及亞洲布局 強化在地合作
蔡司看好台灣善於前瞻技術商業化、半導體供應鏈完整、硬體及醫療人才發達的優勢，自2018年起以每年新增一個直營事業部的速度，使台灣成為集團第五個擁有完整五大事業群市場，並以「Taiwan to Global」為核心與跨產業夥伴攜手，創造許多台灣首發實績：
竹科台灣創新中心：2024 年於新竹科學園區成立首座台灣創新中心，引進電子、光學與 3D X-ray 顯微鏡的尖端半導體檢測分析解決方案，結合人工智慧（AI）與獨家關聯技術，提升檢測品質、改善生產效率與良率。
台中品質卓越中心：2026 年為支持電子與半導體產業發展，結合全球工業量測資源，於台中精密機械園區成立品質卓越中心，以 AI 硬體整合品質解決方案，協力客戶在 AI 伺服器、高科技製造與精密加工的品質驗證需求。
半導體創新中心（規劃中）：為更貼近台灣半導體晶圓客戶需求，蔡司正規劃設立半導體創新中心。蔡司半導體製造科技總裁暨執行長 Frank Rohmund 表示：「目前該計畫已進入『進階規劃階段』，未來將配備無塵室並導入蔡司機台設備，可更貼近台灣客戶與合作夥伴的實際需求。」
葉怡君出任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理
為推動在台半導體業務的持續增長，蔡司宣布自 2026 年起，由葉怡君 (Claire Yeh) 擔任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理。葉怡君擁有近二十年半導體產業經驗，曾領導蔡司半導體量產業務與服務團隊，建立台灣的銷售與商務營運組織，並推動 EUV 市場導入與服務業務成長。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。