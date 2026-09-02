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SEMICON／蔡司加速半導體戰略布局 加碼投資台灣將設立半導體創新中心

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
為推動在台半導體業務的持續增長，蔡司宣布自2026 年起由葉怡君 (Claire Yeh) 擔任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理。圖／業者提供
為推動在台半導體業務的持續增長，蔡司宣布自2026 年起由葉怡君 (Claire Yeh) 擔任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理。圖／業者提供

2026 SEMICON將以蔡司半導體製造科技事業群與工業品質研究方案事業群為代表，於現場展出兩大先進解決方案NLX系統與AIMS EUV 3.0系統的微縮模型，展現半導體創新服務量能。同時，看好台灣半導體製造領域加速發展，亦宣布由葉怡君 (Claire Yeh) 出任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理，全面負責台灣半導體市場的營運與策略發展。

因應台灣半導體產業鏈持續發展，在AI浪潮下晶片價值與複雜度推升，全球光學與量測技術領導品牌蔡司 (ZEISS) 宣布深化在台布局，除跨事業群提供先進量測與檢測技術資源，更以客戶需求為核心整合組織架構，搭配陸續於台灣落地的創新中心與品質中心，持續推動「Taiwan to Global」經營策略，結合台灣在前瞻技術商業化、完整半導體供應鏈與人才發展的優勢，跨產業攜手推動創新，將在地技術與解決方案帶向國際市場。

蔡司深化台灣及亞洲布局 強化在地合作

蔡司看好台灣善於前瞻技術商業化、半導體供應鏈完整、硬體及醫療人才發達的優勢，自2018年起以每年新增一個直營事業部的速度，使台灣成為集團第五個擁有完整五大事業群市場，並以「Taiwan to Global」為核心與跨產業夥伴攜手，創造許多台灣首發實績：

竹科台灣創新中心：2024 年於新竹科學園區成立首座台灣創新中心，引進電子、光學與 3D X-ray 顯微鏡的尖端半導體檢測分析解決方案，結合人工智慧（AI）與獨家關聯技術，提升檢測品質、改善生產效率與良率。

台中品質卓越中心：2026 年為支持電子與半導體產業發展，結合全球工業量測資源，於台中精密機械園區成立品質卓越中心，以 AI 硬體整合品質解決方案，協力客戶在 AI 伺服器、高科技製造與精密加工的品質驗證需求。

半導體創新中心（規劃中）：為更貼近台灣半導體晶圓客戶需求，蔡司正規劃設立半導體創新中心。蔡司半導體製造科技總裁暨執行長 Frank Rohmund 表示：「目前該計畫已進入『進階規劃階段』，未來將配備無塵室並導入蔡司機台設備，可更貼近台灣客戶與合作夥伴的實際需求。」

葉怡君出任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理

為推動在台半導體業務的持續增長，蔡司宣布自 2026 年起，由葉怡君 (Claire Yeh) 擔任蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理。葉怡君擁有近二十年半導體產業經驗，曾領導蔡司半導體量產業務與服務團隊，建立台灣的銷售與商務營運組織，並推動 EUV 市場導入與服務業務成長。

左起蔡司半導體光罩解決方案負責人Clemens Neuenhah、蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理葉怡君、蔡司半導體製造科技總裁暨執行長 Frank Rohmund、蔡司台灣總經理蔡慧、蔡司半導體製造科技技術長 Thomas Stammler、蔡司晶圓製造解決方案負責人 Karoline Piegdon。圖／業者提供
左起蔡司半導體光罩解決方案負責人Clemens Neuenhah、蔡司台灣半導體製造科技事業群副總經理葉怡君、蔡司半導體製造科技總裁暨執行長 Frank Rohmund、蔡司台灣總經理蔡慧、蔡司半導體製造科技技術長 Thomas Stammler、蔡司晶圓製造解決方案負責人 Karoline Piegdon。圖／業者提供

半導體 蔡司

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