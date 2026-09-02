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宏碁攻AI商機 IFA發表會秀自家輝達RTX Spark筆電
宏碁（2353）衝刺AI PC商機，2日於IFA 2026期間舉行「next@Acer」全球記者會中，由董事長陳俊聖親自展示Acer SFF RTX Spark精巧型桌上型電腦，搭載 NVIDIA RTX Spark 超級晶片，輝達（NVIDIA）高階主管亦出席宏碁發表會力挺。
宏碁表示，NVIDIA RTX Spark 重新定義個人運算，將個人AI代理、進階內容創作與高效能遊戲體驗整合於全新平台，為新世代 Windows PC 體驗量身打造。NVIDIA RTX Spark專為創作者、AI開發者與玩家設計，將NVIDIA全棧式AI平台及完整 RTX技術組合帶入精巧型桌上型電腦。
Acer SFF RTX Spark以NVIDIA RTX Spark為核心，在節省空間的精巧機身中提供強大運算效能，支援代理式AI於本地端環境運行，可提供最高1 petaflop的AI運算效能與128 GB高速統一記憶體，在兼顧運算效能的同時，亦有助於保護資料隱私。
宏碁RTX Spark裝置的上市資訊將於日後公布。
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